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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 16:40,

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

Corona virüsü yayılma hızının düşmesi ve vaka sayılarının azalmasıyla birlikte bazı illerde kısıtlamalar kalktı. İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması ile ilgili yayımladığı genelgede yasak olan ve yasakların kaldırılan iller hakkında bilgilendirmede bulundu. Şehirler arası seyahat yasağının kalktığı ve devam ettiği iller Türkiye'nin dört bir yanında merak konusu oldu. Peki yasak hangi illerde kalktı? 19 Mayıs'ta hangi illerde yasak sürüyor?

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Kademeli olarak hayat geçirilen normalleşme takvminin işlemesiyle birlikte bazı illerde kısıtlamalar kalkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 7'ncisinde 19 Mayıs'ı da içerisine alan 4 günlük süreçte sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi."16, 17, 18, 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, bazı illerde sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ereceğini açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 19 Mayıs'ta hangi illerde yasak sürüyor?

2SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER
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SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

3SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR
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SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasağı ile ilgili yeni yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

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