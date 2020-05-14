Gündem Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 16:40 , 14 Mayıs 2020 - 19:41

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

Corona virüsü yayılma hızının düşmesi ve vaka sayılarının azalmasıyla birlikte bazı illerde kısıtlamalar kalktı. İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması ile ilgili yayımladığı genelgede yasak olan ve yasakların kaldırılan iller hakkında bilgilendirmede bulundu. Şehirler arası seyahat yasağının kalktığı ve devam ettiği iller Türkiye'nin dört bir yanında merak konusu oldu. Peki yasak hangi illerde kalktı? 19 Mayıs'ta hangi illerde yasak sürüyor?