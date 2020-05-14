Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?
24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.
İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasağı ile ilgili yeni yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.