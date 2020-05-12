Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler var? 4 günlük sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada corona virüsü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının 4 gün daha uygulanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı bazı illerde de seyahat yolculuk yasağının kaldırıldığını duyurdu. Açıklama sonrası sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağına gözler çevrildi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler var? 4 günlük sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında, normalleşme süreci adım adım hayata geçirildi. Bu kapsamda iller arası seyahat yasağı, 7 ilin ardından 9 ilde daha kaldırıldı. İller arası giriş çıkış yasağının kaldırılması ve sokağa çıkma yasağının 4 gün olması bazı vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. İşte, sokağa çıkma yasağı olan iller ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlayacağı tarih...
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4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.
Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDECEK?
16 ilde seyahat yasağının kaldırılmasının ardından gözler sokağa çıkma yasağına çevrildi. Seyahat kısıtlaması kaldırılan iller, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak ilk etapta açıklanmıştı. Son açıklamaya göre ise, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'da kısıtlama kaldırıldı.
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Bu illerde sokağa çıkma yasağının uygulanmaması bekleniyor.
4 günlük sokağa çıkma yasağının seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta devam edeceği öngörülüyor.