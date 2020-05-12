Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler var? 4 günlük sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında, normalleşme süreci adım adım hayata geçirildi. Bu kapsamda iller arası seyahat yasağı, 7 ilin ardından 9 ilde daha kaldırıldı. İller arası giriş çıkış yasağının kaldırılması ve sokağa çıkma yasağının 4 gün olması bazı vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. İşte, sokağa çıkma yasağı olan iller ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlayacağı tarih...