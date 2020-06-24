Sokağa çıkma yasağı hafta sonu ne zaman başlayacak? 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 27 28 Haziran hafta sonu uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağı saatleri yaklaşan hafta sonu öncesi gündeme geldi. YKS olan günlerde belli saatleri kapsayan sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 81 ilde geçerli olacak. YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. İşte, sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri.
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2 haftadır uygulanmayan sokağa çıkma yasağı 20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavının yapıldığı saatlerde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı kapsamında bu hafta sonu da sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile geldi. Bakanlıktan yayınlanan yazılı genelgeye göre, 81 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
Sokağa çıkma yasağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayıp 15.00'da sona erecek. 28 Haziran Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı 09.30'da başlayıp 18.30'da sona erecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı, sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede şu ifadeler kullanıldı;
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"Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak." ifadeleri kullanıldı.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söylemişti;
LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” diye duyurdu.