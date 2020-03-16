Sokağa çıkma yasağı haberleri: Corona virüsü nedeniyle nerelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi?
Türkiye’de de görülen corona virüsü ardından sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Corona virüsünün etkili yayıldığı ülkelerden sokağa çıkma yasağı haberleri gelmeye başladı. Peki, corona virüsü nedeniyle nerelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Corona virüsü salgını sonrası en çok merak edilen konulardan biri sokağa çıkma yasağı oldu. Başta corona virüsünün başladığı Çin olmak üzere İran, İtalya ve İspanya’dan sokağa çıkma yasağı haberleri peş peşe geldi. Peki, corona virüsü nedeniyle nerelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi?
2
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat’ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Irak'ta tüm uçak seferleri de 24 Mart’a kadar iptal edildi. Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı. Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.
3
Vaka 124'e yükseldi
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 124’e yükseldiğini duyurdu. Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
4
Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.
Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi." dedi.
Vucic, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını, toplu taşıma hizmetine ilişkin tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağını bildirdi.
5
Kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası
Sırbistan'ın Çin'den 5 milyon maske satın aldığını aktaran Vucic, 16 Mart Pazartesi itibarıyla eğitime ara verildiğini ve okulların uzaktan eğitim verecek şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini kaydetti.
Vucic, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, vaka bulunan ülkelerden gelenlerin 28 gün karantinada kalması gerektiğini vurguladı.
Ülkedeki "yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulunan Vucic, "Hayatı, hayatımızı kurtarmak için kapatıyoruz." dedi.
Başkentteki acil durum toplantısına Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic de katıldı.