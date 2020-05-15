Sokağa çıkma yasağı genelgesine göre kronik hastalar ne zaman sokağa çıkabilecek?
65 yaş ve üstünün yanı sıra kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması genelge ile getirilmişti. Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar, ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı. Kısıtlamalar sadece belirlenen gün ve saatlerde esnetiliyor. Peki, kronik hastalar ne zaman sokağa çıkabilecek?
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Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihinden itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlar ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları kısıtlandı. Peki, kronik hastalar ne zaman sokağa çıkabilecek?
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KRONİK HASTALAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar 17 Mayıs saat 11.00 ve 17.00 arası sokağa çıkabilecek.
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YASAKLAR NE ZAMAN ORTADAN KALKACAK?
65 yaş ve ile kronik hastalık sahibi vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen ne zaman sona ereceği ile ilgili net bir tarih yok ancak Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.