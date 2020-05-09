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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 09:38,

Sokağa çıkma yasağı genelgesi: Bugün marketler açık mı? BIM, ŞOK, A 101, MİGROS, CAREFOUR çalışıyor mu?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk gününde marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. Corona virüsü önlemleri kapsamında marketlerde bulunacak kişi sayısına sınırlama getirilmiş, çalışma saatleri de düzenlenmişti. Peki, Bugün marketler açık mı? BIM, ŞOK, A 101, MİGROS, CAREFOUR çalışıyor mu? İşte sokağa çıkma yasağı genelgesine göre marketlerin durumu...

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Marketlerin çalışma durumu sokağa çıkma yasağında en çok merak edilen konuların başında geliyor. İhtiyaçlarını giderme konusunda soru işaretleri yaşayan vatandaşlar, müşterisi oldukları marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bugün marketler açık olacak mı? BIM, ŞOK, A 101, MİGROS, CAREFOUR çalışıyor mu?

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 8 Mayıs saat 23.59 ile 10 Mayıs saat 23.59 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Bu illerde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebildi.

3BUGÜN MARKETLER AÇIK MI
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BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlama günlerinde açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler, genelgede belirtildi. 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

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