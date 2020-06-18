Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Son dakika sokağa çıkma yasağı haberleri
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar iki haftadır yasağın uygulanmamasının ardından gözlerini resmi açıklamalara çevirdiler. 17 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca toplantıda sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de açıklama yaptı.
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Sokağa çıkma yasağı koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanıyordu. Vatandaşlar iki haftadır kısıtlamanın uygulanmamasının ardından bu sürecin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladılar. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırılıyor. 17 Haziran’da yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, ‘Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz.’ dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? 17 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. "Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz." diyen Bakan Koca, bu konunun Bilim Kurulunda gündeme gelmediğini vurguladı.
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Bu normalleşme döneminde vaka sayısının pik yapması ve pikten sonra plato çizdiği, daha sonra aşağı düştüğüne işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu düşme sonrası dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumumuzla doğru orantılı. Bu dalgalanma normal bir dalgalanma mı? Beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun bütün Türkiye'de aynı oranda olmadığını, bazı bölgelerde özellikle Orta Anadolu Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla olduğunu görüyoruz. İzmir gibi, İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu görüyoruz. O nedenle bu anlamda genel bir durumdan öte bölgesel olduğunu biliyoruz. Bunun için de tedbirlere özellikle ısrarla uymamız gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Önümüzdeki dönemde bu anlamda bir sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadı."
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bakan Koca önümüzde dönemde bir kısıtlama uygulamayı düşünmediklerini açıkladı.