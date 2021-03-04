Sokağa çıkma yasağı devam eden yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için şehirlerarası seyahat izinleri nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ‘Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz’ diyerek duyurduğu yeni sürecin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını yayınladı. Bu sorulardan biri de sokağa çıkma yasağıı bulunann illerde 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların şehirler arası seyehat izinleri nasıl olacak sorusu oldu.. İşte konu yapılan açıklama
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1
Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
2
Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
3
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.
4
Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.