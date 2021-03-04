Sokağa çıkma yasağı devam eden yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için şehirlerarası seyahat izinleri nasıl olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi? Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.