Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, sorgulama ekranı var mı?

Sokağa çıkma yasağı cezası, herhangi bir muafiyeti olmamasına rağmen yasak saatlerinde dışarı çıkan kişilere uygulanıyor. Genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı süresinde market, manav, kuruyemişçi gibi yerler açık olacak, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak adına araç kullanmadan alışveriş yapabilecek. Yasağa uymayıp araç kullananlara ise ceza kesilecek. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Araçla sokağa çıkma yasağını ihlal edenler cezalarını e devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecekler.