Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, sorgulama ekranı var mı?
Sokağa çıkma yasağı cezası, tam kapanma sürecinde pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Yasaklardan muaf olmayan kişilerin sokağa çıkması durumunda karşılaşacağı ceza miktarı, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanıyor. Peki, yasağa uymayan kişilerin karşılaşacağı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
Sokağa çıkma yasağı cezası, herhangi bir muafiyeti olmamasına rağmen yasak saatlerinde dışarı çıkan kişilere uygulanıyor. Genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı süresinde market, manav, kuruyemişçi gibi yerler açık olacak, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak adına araç kullanmadan alışveriş yapabilecek. Yasağa uymayıp araç kullananlara ise ceza kesilecek. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Araçla sokağa çıkma yasağını ihlal edenler cezalarını e devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecekler.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA EKRANI
Kişilere yönelik düzenlenen sokağa çıkma yasağı için bir sorgulama ekranı bulunmamaktadır. Ancak araçla sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere verilen ceza plakaya işleniyor.
Araçla sokağa çıkma cezası alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden ceza sorgulama ekranına erişerek ceza tutarını görebilir.
Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası belediye birimlerine ödenmelidir.