Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası, akşam saat 19.00'dan sonra ve hafta sonları dışarıda olan kişilere uygulanıyor. 81 ilde Ramazanın belirli bir bölümünde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, verilen cezaya itirazın olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma cezası sorgulama yapılır mı, itiraz mümkün mü? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?



Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.