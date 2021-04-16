Sokağa çıkma yasağı cezası, muhtemel ceza durumu ile karşılaşan ya da ceza yazılan kişilerin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar sorusu ile karşılaştıkları ya da karşılaşmaları durumunda ne kadar ceza ödeyeceklerini merak eden kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sokağa çıkma yasağı cezası, akşam saat 19.00'dan sonra ve hafta sonları dışarıda olan kişilere uygulanıyor. 81 ilde Ramazanın belirli bir bölümünde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, verilen cezaya itirazın olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma cezası sorgulama yapılır mı, itiraz mümkün mü? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
2
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI İÇİN İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR?
Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir. Sokağa çıkma cezasını sorgulama için bir ekran bulunmuyor.
3
Osmaniye'de, iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 25 bin 580 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 5 kişiye 25 bin 580 lira ceza uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
4
KIRIKKALE’de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye toplam 96 bin 300 TL ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi 600’üncü Sokak’taki kıraathaneye, ihbar üzerine baskın yaptı. İçerideki 18 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, oyun oynadığı belirlendi. Kişilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 96 bin 300 TL ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında da işlem başlatıldı.