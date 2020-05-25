Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma cezası sorgulama ve itiraz mümkün mü?
Kısıtlamaya riayet etmemeleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu konu hakkında araştırmalarına başladı. Güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağı cezası alan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı cezası için itiraz mümkün mü konusunda da detayları sorgulamaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama mümkün mü ve itiraz yapılabilir mi ? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Sokağa çıkma yasağı cezası ve itiraz durumu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başlayan pek çok vatandaş, yasalar ve kanunların bu konudaki sınırlamalarını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar ve sorgulama mümkün mü? İşte, o sokağa çıkma yasağı cezası hakkında merak edilen bazı bilgiler
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
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SOKAĞA ÇIKMA CEZASI İÇİN İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR?
Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir. Sokağa çıkma cezasını sorgulama için bir ekran bulunmuyor.
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Manisa’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 540 bin 260 TL para cezası kesildi.Manisa Valiliği, Ramazan Bayramı’nın birinci günü korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerle ilgili rakamsal verileri açıkladı. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda il genelinde; 19’u adli, 322’si idari olmak üzere toplam 341 kişiye 540 bin 260 TL para cezası kesildi.
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 468 araca 258 bin 711 lira para cezası uygulandı.Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla il genelinde eş zamanlı "Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama esnasında 1983 araç denetlenirken, 40 araç trafikten men edildi. 468 araca 258 bin 711 lira para cezası uygulandı.