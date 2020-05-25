Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma cezası sorgulama ve itiraz mümkün mü?

Sokağa çıkma yasağı cezası ve itiraz durumu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başlayan pek çok vatandaş, yasalar ve kanunların bu konudaki sınırlamalarını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar ve sorgulama mümkün mü? İşte, o sokağa çıkma yasağı cezası hakkında merak edilen bazı bilgiler



SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?



Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.