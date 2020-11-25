Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı? Yasak hangi günlerde var? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? İşte o soruların cevapları
Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı sorusu geçtiğimiz hafta yayınlanan koronavirüs tedbirlerinin ardından vatandaşlar tarafından cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Diğer bir merak edilen konu da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabileceği saatler. Sokağa çıkma yasağı şuan için sadece cumartesi ve pazar günü uygulanıyor. Cumartesi akşamı saat 20:00'da başlayan yasak Pazartesi saat 05:00'e kadar sürecek ve gelecek yeni bir açıklamaya kadar bu şekilde devam edecek. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yayınlanan genelge ve detaylar
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'Hafta içi sokağa çıkma yasağı' son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulandı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise hafta içi belli saatlerde sokağa çıkabilecek. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler. Bazı kişiler ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Peki, sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı? Hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte, sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm detaylar...
21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli midir?
65 yaş ve üzeri vatandaşlar 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı genelge çerçevesinde ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde seyahat izin belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.
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65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kısıtlamadan muaftır.
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20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
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Bilim kurulu toplanıyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.