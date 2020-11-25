Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı? Yasak hangi günlerde var? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? İşte o soruların cevapları

'Hafta içi sokağa çıkma yasağı' son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulandı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise hafta içi belli saatlerde sokağa çıkabilecek. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler. Bazı kişiler ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Peki, sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı? Hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte, sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm detaylar...



21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.