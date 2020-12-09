Sokağa çıkma yasağı | 65 yaş üstü ve 18-20 yaş hafta içi hangi saatlerde dışarı çıkabilir? İşte sokağa çıkma saatleri
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı saatleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için hafta içi her günü kapsayacak şekilde belirlendi. Türkiye'nin 81 iline gönderilen genelge kapsamında günde belirli saatlerde dışarı çıkma hakkına sahip olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, belirlenen saatler dışında dışarı çıkmaları halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabilecek. Bunun haricinde genelge ile belirtilen detaylara göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sınıfına giren vatandaşların toplu taşıma araçlarını da açıklanan kriterler dışında kullanması yasak olacak. Peki, genelgede belirtilen bilgilere göre sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için saat kaçta başlıyor? İşte, o bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Son dakika haber... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri vatandaşlar tarafından internette cevabı aranan konular arasında. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hayat geçti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 4 Aralık Cuma günü başladı. Kısıtlama pazartesi günü sona erdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da hafta içi belli saatlerde dışarıya çıkabilecek. Peki, 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkacak? İşte, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleriyle ilgili detaylar.
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde hafta içi (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması kararı verilmiştir.
2
Abone Ol
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
3
Abone Ol
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
4
Abone Ol
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır.
5
Abone Ol
Sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere para cezası
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaş altı gençlerin bir araya geldiğini belirledi.
Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.
Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.
6
Abone Ol
65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti yaygınlaştırılıyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, e-Devlet'e yönelik 65 yaş üstü vatandaşlar için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılan "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin Keçiören'de de uygulamaya konulduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönemin başladığını söyledi.
65 yaş üstü vatandaşların artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabileceklerini belirten Koç, projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini bildirdi.
Koç, "Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, Keçiören'de de başladı." dedi.
Daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üstü vatandaşların www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini anlatan Koç, "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." diye konuştu.
Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirileceğini kaydetti.