Sokağa çıkma yasağı | 65 yaş üstü ve 18-20 yaş hafta içi hangi saatlerde dışarı çıkabilir? İşte sokağa çıkma saatleri

Son dakika haber... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri vatandaşlar tarafından internette cevabı aranan konular arasında. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hayat geçti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 4 Aralık Cuma günü başladı. Kısıtlama pazartesi günü sona erdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da hafta içi belli saatlerde dışarıya çıkabilecek. Peki, 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkacak? İşte, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleriyle ilgili detaylar.



65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde hafta içi (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması kararı verilmiştir.