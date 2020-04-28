20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağı 28 Nisan itibariyle devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasak ile ilgili detayları yayımlayan İçişleri Bakanlığı, bitiş süresi ile ilgili herhangi bir bilgi vermemişti. Peki, sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK’da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.