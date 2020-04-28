Sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için ne zaman bitiyor?
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen sokağa çıkma yasağı kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, yasağın ne zaman biteceği konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağı hakkında detayları sorgulayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, yasağın biteceği tarihi merak ediyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağı 28 Nisan itibariyle devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasak ile ilgili detayları yayımlayan İçişleri Bakanlığı, bitiş süresi ile ilgili herhangi bir bilgi vermemişti. Peki, sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK’da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere göndermişti.
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Bu kapsamda 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.
Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18 ile 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, genelgede şu şekilde yer aldı:
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"Buna göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.
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Bu istisnalar, 1 Ocak 2002'den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak."
20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.