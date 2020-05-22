Gündem Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 23:14 , 22 Mayıs 2020 - 23:14

Sokağa çıkma izni saat kaça kadar? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Normalleşme takvimi doğrultusunda 0-14 yaş arası, 15-20 yaş arası ve 65 yaş üstü olmak üzere üç grup için ayrı ayrı sokağa çıkma izni tarihleri belirlendi. 0-14 yaş arası ilk grup 20 Mayıs Çarşamba günü 4 saatlik sokağa çıkma iznini 11.00-15.00 arasında gerçekleştirdi. 20 yaş ve altı yani 15 – 20 yaş arası grup ise bugün izin haklarını kullandı. Peki, Sokağa çıkma izni saat kaça kadar? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...