Sokağa çıkma izni saat kaça kadar? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler?
65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Normalleşme takvimi doğrultusunda 0-14 yaş arası, 15-20 yaş arası ve 65 yaş üstü olmak üzere üç grup için ayrı ayrı sokağa çıkma izni tarihleri belirlendi. 0-14 yaş arası ilk grup 20 Mayıs Çarşamba günü 4 saatlik sokağa çıkma iznini 11.00-15.00 arasında gerçekleştirdi. 20 yaş ve altı yani 15 – 20 yaş arası grup ise bugün izin haklarını kullandı. Peki, Sokağa çıkma izni saat kaça kadar? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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1
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Normalleşme planı çerçevesinde, bugün 15-20 yaş arasındaki kişilere verilen dört saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibariyle başladı. 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki vatandaşlar için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma iznine tabi tutuluyor. İlk grup olan 0-14 yaş geride bıraktığımız çarşamba günü izin haklarını kullanmıştı. Peki, 22 Mayıs sokağa çıkma izni saat kaça kadar? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında verdiği bilgilere göre sokağa çıkma iznini kullanacak olan 15-20 yaş arası 2. grup bugün saat 11:00-15:00 aralığında dışarı çıkabilecek
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
Uzun bir aradan sonra belirlenen saatler dışarıya çıkabilecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu hafta sokağa çıkma izinini bayramın ilk günü kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.