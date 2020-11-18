Şok... Şok... Karısıyla topraktan çıkardı: Değeri 13.8 milyon lira!
Endonezya'nın Sumatra adasında yaşayan bir adamın hayatı göklerden gelen sürprizle saniyeler içinde tamamen değişti. Mucize niteliğindeki olay ise şöyle yaşandı...
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Tabut ustası olduğu belirtilen Josua Hutagalung, iş yerinde çalışırken, evinin bahçesine bir göktaşı düştü. 15 santimetre toprağa gömülen yaklaşık 2.5 kilogramlık meteorun 4.5 milyar yıllık olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki Josua Hutagalung'un evinin bahçesine göktaşı düştüğü yolundaki haber hemen yayıldı.
2
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Bu çarpıcı talih hikayesini Josua şöyle anlatıyor: "Evi sallayan bir patlama sesi duyduğumda, evimin karşısındaki sokak yakınlarında bir tabut üzerinde çalışıyordum. Bir ağaç üstümüze düşmüş gibiydi." Akabinde eşiyle birlikte bir çapa yardımıyla taşı topraktan çıkardığını anlatan Josua, "Taşı kaldırdığımda hâlen sıcaktı ve onu eve getirdim" diyor.
3
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İngiliz medyasına yansıyan habere göre; analiz sonucu meteorun "CM1/2 karbon kondrit' olarak sınıflandırılan çok nadir bir tür olduğu ortaya çıktı. Bu meteor türünün erken Güney sisteminde hayatın izlerini taşıyan kimyasal yapı bloklarını taşıdığı düşünülüyor.
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Bali'de yaşayan göktaşı uzmanı Jared Collins, telefonuna gelen mesajla haberi almış. Hikâyenin devamını ise şöyle aktarıyor: "Covid krizinin ortasındaydı. Ya taşı kendime alacaktım ya da ABD'deki bilim insanları ve koleksiyonerlerle çalışacaktım. Açıkçası ikisi de eşit ihtimaldi. Toparlayabildiğim kadar para aldım ve sonradan hünerli bir pazarlıkçı olduğu anlaşılan Josua'yı bulmaya gittim."
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Jared Collins, İngiliz The Sun gazetesinin haberinde Josua'ya 30 yıllık maaşıyle eşdeğer bir para ödemiş. Göktaşının değeri ise piyasada satılan benzer meteor parçaları üzerinden yapılan bir hesapla 1.8 milyon dolar (yaklaşık 13.8 milyon lira) olarak hesaplanıyor.
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Josua ile anlaşan Collins, taşı ABD'ye göndermiş. Artık Indianapolis'te yaşayan koleksiyoncu doktor Jay Piatek'in elinde...
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Üç çocuk babası Josua ise emekli olmayı tasarlıyor ve bu parayla bir kilise yaptırmayı düşünüyor. Bir de "Her zaman bir kızım olsun istemişimdir. Bunun bir kız çocuğu sahibi olmak için yeterince şanslı olduğuna dair bir işaret olduğunu umuyorum" diyor.