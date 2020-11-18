Şok... Şok... Karısıyla topraktan çıkardı: Değeri 13.8 milyon lira!

Üç çocuk babası Josua ise emekli olmayı tasarlıyor ve bu parayla bir kilise yaptırmayı düşünüyor. Bir de "Her zaman bir kızım olsun istemişimdir. Bunun bir kız çocuğu sahibi olmak için yeterince şanslı olduğuna dair bir işaret olduğunu umuyorum" diyor.