Şok iddia: Yasaklar biter bitmez Londra'ya dönecekler

Prens Harry ile Meghan, özem hayatlarını kamuoyunun gözlerinden uzakta yaşayıp finansal bağımsızlıklarını kazanmak için aileden ayrıldıklarını açıklayarak Londra'ya veda ettiler fakat gelişmeler hiç de bekledikleri gibi olmuyor.
Splash News
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HER GÜN MANŞETLERDE
Hemen hemen her gün haklarında yeni bir iddia ortaya atılıyor. Gönüllü çalışmalarından yaşayacakları yeni eve kadar hayatlarıyla ilgili her ayrıntı basının manşetlerine çıkıyor.
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SEYAHAT YASAKLARININ KALKMASINI BEKLİYORLAR
Bu durum yine değişmedi. Çift, şimdi de yeni ve duyanı çok şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi. Haklarında kaleme alınan ve kısa bir süre önce piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitabın ortak yazarlarından Omid Scobie, çiftin koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları kalktıktan sonra Londra'ya döneceğini ileri sürdü.
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ABD'DEN GELİŞE İZİN VERİLMİYOR
İngiltere, bir süredir koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü ABD'den gelecek yolcular için seyahat kısıtlaması uyguluyor.
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AMA AİLEYE KATILMAK İÇİN DEĞİL
Scobie'nin ileri sürdüğüne göre Prens Harry ve Meghan Markle, bu kısıtlama biter bitmez soluğu Londra'da alacaklar. Bunun nedeni ise elbette yeniden aileye dönecek olmaları değil.
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HAYIR İŞLERİNİ SÜRDÜRECEKLER
Yazarın iddiasına göre Harry ve Meghan, ABD'yi merkez olarak seçseler de sık sık Londra'ya gidip gelecekler. Bunun nedeni ise görev aldıkları hayır işleri.
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SAHADA OLMAYI TERCİH EDİYORLAR
Harry ile Meghan, görev aldıkları hayır işleri gerektirdiği için zaman zaman Londra'ya seyahat edecekler. Scobie'ye göre çift, bu tür yardım etkinlikleri için sahada olmayı tercih ediyor.
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MERAKLI GÖZLERDEN UZAKTA
Ancak yazarın iddiasına göre Harry ile Meghan'ın bu ziyaretleri basından ve meraklı gözlerden uzak bir şekilde gerçekleşecek.
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ONLARI BİR DAHA KRALİYET GÖREVLERİNDE GÖRMEYECEĞİZ
Yazara göre İngiltere onlar için her zaman önemini koruyacak. Ama bir daha çifti İngiliz kraliyet ailesi için çalışırken görmek mümkün olmayacak.