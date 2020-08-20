Şok iddia: Yasaklar biter bitmez Londra'ya dönecekler

SEYAHAT YASAKLARININ KALKMASINI BEKLİYORLAR Bu durum yine değişmedi. Çift, şimdi de yeni ve duyanı çok şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi. Haklarında kaleme alınan ve kısa bir süre önce piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitabın ortak yazarlarından Omid Scobie, çiftin koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları kalktıktan sonra Londra'ya döneceğini ileri sürdü.