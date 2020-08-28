Şöhretin zirvesinde ekranlara ara verdi! Tarık Tarcan şimdi ne yapıyor?

Oyuncu, eski arkadaşlarından Atilla Saral, Tolga Savacı, Faruk Peker’le arada telefonla görüştüğünü söylüyor: “Farklı farklı yaşamlarımız var artık. Şimdi de çok yetenekli oyuncular var. Hayranlıkla izlediğim Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu gibi... Biz, onların abileri ve babalarını oynayacak insanız. Yapımcılar da mesela bölüm başı 25 bin TL bana vereceğine o parayla birkaç genci dizisinde oynatıyor. Bu da tercih... Bizim yaşımızda olup çok değerli oyuncular da var. Biz oyuncuyuz. 80 yaşında bir dedeyi de oynamak durumundayım. Oyuncunun yaşı olmaz sadece dönemsel sıfatları olur. Her yaşta tecrübeli oyuncuya ihtiyaç vardır.”