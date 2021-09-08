Soğuk algınlığı(nezle), grip belirletileri ile (Koronavirüs) Kovid-19 bir birinden nasıl ayırt edilir?

Kovid-19 aşıları yapıldıysa basit bir burun akıntısı gibi belirtilerin solunum yolu enfeksiyonu olarak düşünülebileceğini ifade eden Ekuklu, "Ama tablo bir öksürüğe gidiyorsa, bir halsizlik, derin kas ağrısı gibi bir tabloya gidiyorsa o zaman bunun Kovid-19 olabileceği de düşünülerek bir sağlık kuruluşuna başvurulabilir. Zaten gerçek grip ağır seyreden, gerçekten Kovid-19 ile karıştırılabilecek bir enfeksiyondur. O da ancak bir sağlık kuruluşunda ayırt edilebilir.



Öyle bir durumda da hekime başvurulması olması gereken şeydir. Kişiler bununla kendileri baş etmeye çalışmamalılar eğer tablo ağırsa, yatmalarını gerektiriyorsa. Ama bir yandan da bu mevsim geçişlerinde bu tür enfeksiyonların olabileceğini akılda tutmakta yarar var." diye konuştu.



Geçirdiği soğuk algınlığı sürecinde Kovid-19 endişesi yaşayanlardan Edirneli Uğur Kaymak ise, son dönemlerde soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış gözlemlediğini, çevresindeki pek çok kişinin bu hastalıklara yakalandığını söyledi.