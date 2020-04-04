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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 10:53, /

Soğan doğra, ütüle, temizlik yap: Günler böyle geçiyor

Tüm dünya gibi sinema, moda, televizyon dünyasının ünlüleri de evlerinde karantinaya çekildi. Koronavirüs salgını kontrol altına alınıncaya kadar da bu durum değişmeyecek.

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1KARANTİNA GÜNLERİ BÖYLE GEÇİYOR

KARANTİNA GÜNLERİ BÖYLE GEÇİYOR

Peki her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler evlerinde nasıl vakit geçiriyor dersiniz? Elbette bazıları film izleyip spor yaparak bahçelerinde kitap okuyarak günlerini geçiriyor. Ama bazıları da büyük olasılıkla yardımcıları da artık onlarla birlikte olmadığından yemek yapıyor, ütü yapıyor, evde yerleri siliyor. İşte ünlülerin milyon dolarlık evlerinden karantina halleri.

2ÜTÜ ZAMANI

ÜTÜ ZAMANI

Ünlü İngiliz sunucu Amanda Holden, günlerini evinde çeşitli ev işleri yaparak geçiriyor. Sık sık da onlarda çekilen fotoğraf ve videoları paylaşıyor.

3SOĞAN DOĞRUYORUM

SOĞAN DOĞRUYORUM

Holden mutfakta yemek yaparken kızı onun görüntüsünü böyle kaydetti.

4KORUMA GÖZLÜĞÜ

KORUMA GÖZLÜĞÜ

Holden'ın soğan doğrarken gözleri yaşarmasın diye gözlük kullanması da dikkat çekti.

5HER GÜN AYNI YERDE AYNI POZ

HER GÜN AYNI YERDE AYNI POZ

Sofia Vergara bir dönem evinin mutfağında çekilen pozlarını sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Karantina günlerinde ise hep aynı yerde verdiği bu pozu takipçileriyle paylaşıyor.

6KYLIE JENNER RAHAT

KYLIE JENNER RAHAT

Kylie Jenner ise genellikle evinin çeşitli köşelerindeki rahat koltuklarda çekilen pozlarını paylaşıyor.

7AÇIK HAVA KEYFİ

AÇIK HAVA KEYFİ

Ablası Kendall ise evinin bahçesinde yakın arkadaşlarıyla birlikte keyif yapıyor.

8EVDEN ÇALIŞIYORUM

EVDEN ÇALIŞIYORUM

Model Cindy Crawford bu pozu verip evden çalıştığını belirtti.

9ŞÖMİNE KEYFİ

ŞÖMİNE KEYFİ

Hailey Baldwin, kocası Justin Bieber'a şömine başında poz verdi.

10BU DA EŞİNİN OBJEKTİFİNDEN

BU DA EŞİNİN OBJEKTİFİNDEN

Justin Bieber birazdan bu rahat koltuktan kalkıp salondaki sandalyelerin üzerinde gezecek.

11MUTFAK SANATI

MUTFAK SANATI

Halle Berry de karantina günlerinde kimi zaman takipçilerine yemek tarifleri veriyor.

12SELENA YEMEK PİŞİRİYOR

SELENA YEMEK PİŞİRİYOR

Mutfakta yemek pişiren ünlülerden biri de Selena Gomez.

13YERLERİ SİLELİM

YERLERİ SİLELİM

Romano Singer, mutfakta yerleri silerken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.

14UZUN TEMİZLİK

UZUN TEMİZLİK

Singer'ın yerleri sildiği bu videosuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

15KARANTİNA EKİBİ

KARANTİNA EKİBİ

Demi Moore üç kızı ve bir arkadaşıyla birlikte Idaho'daki evinde karantinada.

16SAĞLIKLI BESLENME

SAĞLIKLI BESLENME

Natalie Portman, sosyal medya sayfasından bağışıklık sistemini destekleyen sağlıklı yemek tarifleri veriyor.

17BİRAZ DA YEMEK LAZIM

BİRAZ DA YEMEK LAZIM

Takipçileriyle mutfak denemelerini paylaşan ünlülerden biri de Naomi Watts. Ünlü oyuncu bazen de böyle esprili paylaşımlar yapıyor.

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