Soğan doğra, ütüle, temizlik yap: Günler böyle geçiyor

KARANTİNA GÜNLERİ BÖYLE GEÇİYOR Peki her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler evlerinde nasıl vakit geçiriyor dersiniz? Elbette bazıları film izleyip spor yaparak bahçelerinde kitap okuyarak günlerini geçiriyor. Ama bazıları da büyük olasılıkla yardımcıları da artık onlarla birlikte olmadığından yemek yapıyor, ütü yapıyor, evde yerleri siliyor. İşte ünlülerin milyon dolarlık evlerinden karantina halleri.