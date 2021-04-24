Otobüsten pırıl pırıl indi

Güzel oyuncu görev aldığı çekimin kamera arkasında böyle görüntülendi.
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Ülkemizde de bir dönem benzerleri yayınlanan ve izlenme rekorları kıran America's Got Talent adlı yarışmanın yeni sezonu için hazırlıklar tamamlanmak üzere.
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Yarışmanın seçici kurulunda görev alan ünlüler de önceki gün Los Angeles'ta kırmızı halı özel bölümünün çekimi için bir araya geldi.
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America's Got Talent (AGT) adlı yarışma için yapılan çekimde jüri üyeleri Sofia Vergara, Heidi Klum, Terry Crew ve programın yapımcısı Sİmon Cowell kamera karşısına geçti.
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Çekimin yapılacağı alana günlük elbiseleriyle ulaşan Sofia Vergara daha sonra pırıltılı bir gece elbisesi giydi. Vergara çekimi için önce bir otobüse bindi ve sonra yönetmenin komutuyla ön kapıdan inerek kırmızı halıda yürüdü.
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Sofia Vergara, o anlarda da kırmızı halıdaki karakteristik yürüyüşünü tekrarladı. Saçlarını da savurarak yürüyen Sofia Vergara'dan sonra kırmızı halıya bir dönemin ünlü modellerinden Heidi Klum çıktı.
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Klum da otobüsten indikten sonra kırmızı halıda yürüdü. Ünlü model, yürürken bir ara etrafına öpücükler de gönderdi.
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Heidi Klum'un ardından da Terry Crew'a geldi çekim sırası. Açık renk bir takım elbise giyen Crew, büyük bir ciddiyetle yürüyüşünü tamamladı.
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Programın yapımcısı Simon Cowell ise o gün kamera karşısına geçmedi. Üzerinde günlük kıyafetleri olan Cowell, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyip onlarla şakalaştı.