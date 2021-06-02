Kalçasıyla ceviz kırmaya kalkıştı: Canım yandı!

ASLINDA DİŞ HEKİMİ OLMAK İSTİYORDU Kısa bir süre sonra ünlü bir markadan modellik teklifi aldı Vergara. Fakat bu okuduğu Katolik lisesinin kurallarına uymadığı ve okuldan atılma riski olduğu için bunu önce geri çevirdi. Sonra kabul etti. O sırada Vergara henüz 17 yaşındaydı. Aslında Sofia Vergara'nın öğrencilik yıllarında model ya da oyuncu olmak gibi bir amacı yoktu. Hedefi diş hekimi olmaktı. Ama hayat ona bambaşka bir yol çizdi.