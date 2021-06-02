Kalçasıyla ceviz kırmaya kalkıştı: Canım yandı!

Rol aldığı diziyle TV dünyasının en çok kazanan kadın yıldızları arasına giren güzel oyuncu, şimdi de bir yetenek yarışmasının seçici kurulunda yer alıyor.
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KENDİSİ DE DENEMEK İSTEDİ
Programın yeni bölümünde bir yarışmacıya özenip kalçasıyla ceviz kırmaya çalışınca da ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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SEÇİCİ KURULDA YER ALIYOR
Son dönemde rol aldığı Modern Family dizisiyle hafızalarda yer eden Kolombiya asıllı oyuncu Sofia Vergara bir süredir America's Got Talent adlı yarışmanın seçici kurulunda yer alıyor.
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ÜNLÜLER JÜRİDE
Simon Cowell'ın yapımcılığını üstlendiği aynı zamanda jüri başkanı da olduğu yarışmanın jürisinde Vergara'nın yanı sıra Alman model Heidi Klum ile Howie Mandel yer alıyor.
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VERGARA DA DENEMEK İSTEDİ
Programın yeni bölümünde de Sofia Vergara, bir yarışmacının yetenekli olduğu alanda kendini denemek isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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REKOR DENEMESİ
America's Got Talent adlı yarışmaya katılan Mr Cherry adlı yarışmacı kalçasıyla ceviz kırdı sahnede. Mr Cherry'nin rekoru, sadece 30 saniyede 70 tane cevizi kalçasıyla kırmaktı.
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ISRARLA ÇABALADI
Daha sonra da 79 tane cevizi yine kısacık bir zamanda kırdı, geriye kırılmamış sadece bir tane ceviz kaldı. Aynı hareketi, jüri üyelerinden Sofia Vergara da denemek istedi.
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CANI YANDI
Sahneye çıkan Vergara ne kadar denerse denesin hiçbir cevizi kalçasıyla kırmayı başaramadı. Vergara, bu girişimin sonucu olarak canının yandığını söyledi.
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PLAJDA GÜNEŞLENİRKEN KEŞFEDİLDİ
Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya gelen 48 yaşındaki Sofia Vergara, Hollywood'un Latin kökenli ünlülerinden biri. O da birçok oyuncu gibi modellik yaptıktan sonra oyunculuğa geçiş yaptı.
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HAYATI BÖYLE ŞEKİLLENDİ
Henüz lisede okurken plaja gittiği bir gün, güneşlenmeye başladı Vergara. O sırada orada bulunan bir fotoğrafçı da onu görüntülemek için izin istedi. Bu şekilde de kariyer yolu çizilmiş oldu.
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ASLINDA DİŞ HEKİMİ OLMAK İSTİYORDU
Kısa bir süre sonra ünlü bir markadan modellik teklifi aldı Vergara. Fakat bu okuduğu Katolik lisesinin kurallarına uymadığı ve okuldan atılma riski olduğu için bunu önce geri çevirdi. Sonra kabul etti. O sırada Vergara henüz 17 yaşındaydı. Aslında Sofia Vergara'nın öğrencilik yıllarında model ya da oyuncu olmak gibi bir amacı yoktu. Hedefi diş hekimi olmaktı. Ama hayat ona bambaşka bir yol çizdi.
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GENÇ YAŞINDA ANNE OLDU
Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı. Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.
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OĞLUNU YALNIZ BÜYÜTTÜ
Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportjında şunları söylemişti: Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."
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SONRA ABD'YE GİTTİ
Kolombiya'da adını duyurduktan sonra şansını denemek için ABD'ye gitti Vergara. İlk başlarda biraz zorlansa da öne model sonra da oyuncu olarak kendini kabul ettirdi. Rol aldığı Modern Family dizisi ise onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dizi sayesinde birçok önemli ödüle aday oldu ya da kazandı. Bunun yanı sıra defalarca ekranın en çok kazanan kadın yıldızı unvanını da aldı. Vergara aynı zamanda bir giyim markasının da kurucusu.
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GENÇ YAŞTA KANSERİ YENDİ
Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünse de Vergara da zorlu dönemlerden geçti. Henüz 28 yaşındayken kanser teşhisi aldı. Fakat hastalığa direndi. Bu konuda da bir röportajında "Kanser gibi dramatik bir şeyle karşılaştığınızda, sizin için neyin önemli olduğuna bakarsınız. Şanslıydım çünkü tüm kanserler arasında bu, tedavi edilebilir olanıydı. Çok daha kötüsü olabilirdi" diye konuşmuştu.
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SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU
Sofia Vergara, bir dönem Nick Loebb ile nişanlıydı. Hatta çift, ileride çocuk sahibi olmak için embriyo dondurma yöntemini bile tercih etti. Ancak sonra araları açıldı ayrıldılar. Bu dondurulan embriyolar da daha sonra dava konusu oldu. Vergara, Loebb ayrılığından kısa bir süre sonra oyuncu Joe Manganiello ile tanıştı. Manganiello, görür görmez ondan etkilendi. Çift bir süre sonra flört etmeye başladı.
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BİR PARTİDE TANIŞTILAR
Ünlü oyuncu Joe Manganiello, 2014'te tanışıp bir yıl sonra evlendiği Sofia Vergara'yı bir partide ilk kez gördüğünde neler hissettiğini anlattı. 43 yaşındaki Manganiello, konuk olduğu The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anda düşünüp hissettiklerini " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlatmıştı. Manganiello o gece daha sonra yaşananları da şöyle anlattı: "Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana "merhaba" demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım."
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KISA SÜREDE EVLİLİK KARARI ALDILAR
Joe Manganiello, Vergara'nın nişanlısının da aynı partide olduğunu sanıyordu. Fakat konuşmanın ilerleyen dakikalarında Vergara'nın nişanlısından ayrılmış olduğunu da öğrendi. Joe Manganiello ile Sofia Vergara o gece tanıştılar. Birkaç hafta sonra da Vergara, nişanlısından ayrıldığını basına da açıkladı. Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi.
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DAMADA OĞLU TESLİM ETTİ
Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi. Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.