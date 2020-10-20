SMA hastalığı nedir, neden olur? İşte SMA belirtileri

SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. Sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi; zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olur. İstemsiz kaslar bu hastalıktan etkilenmez. Üç evresi bulunan SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evredir.