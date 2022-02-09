SMA hastalığı nedir? SMA ilaçları SGK karşılayacak mı? Bakanlıktan 'SMA ilacı' açıklaması

Bakanlıktan 'SMA ilacı' açıklaması'

'İlaç Kullanım Onayı' ile SGK'nın belirleyeceği 3'üncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek. 'İlaç Kullanım Onayı'nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde SGK tarafından bedeli karşılanacak. 'Nusinersen Sodium' etkin maddesini içeren ilacın, tescili yapılmış yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 'multidisipliner' bir yaklaşımla sunulabileceği kurumca belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde kurumca bedeli karşılanacak.