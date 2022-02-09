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SMA hastalığı nedir? SMA ilaçları SGK karşılayacak mı? Bakanlıktan 'SMA ilacı' açıklaması

#SMA#SMA Hastalığı#SMA İlaçları

SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterlere ilişkin tebliğ Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. İlaç kullanım onayı ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde SGK tarafından ödenecek. Peki, SMA hastalığı nedir? SMA SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için belirlenen kriterler neler?

1/4SMA hastalığı nedir SMA ilaçları SGK karşılayacak mı Bakanlıktan SMA ilacı açıklaması

Spinal müsküler atrofi (SMA), sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır. . SMA'lı insanlar, omurilikte kas hareketini kontrol eden (motor nöronlar olarak adlandırılan) belirli bir tür sinir hücresini kaybederler. Bu motor nöronlar olmadan kaslar, kasları hareket ettiren sinir sinyallerini almaz. Atrofi kelimesi daha küçük anlamına gelen tıbbi bir terimdir. SMA ile bazı kaslar, kullanılmadığı için küçülür ve zayıflar.

2/4SMA hastalığı nedir SMA ilaçları SGK karşılayacak mı Bakanlıktan SMA ilacı açıklaması

SMA hastalarının ilaç giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için aranan kriterlere ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

3/4Bakanlıktan SMA ilacı açıklaması

Bakanlıktan 'SMA ilacı' açıklaması'

'İlaç Kullanım Onayı' ile SGK'nın belirleyeceği 3'üncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek. 'İlaç Kullanım Onayı'nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde SGK tarafından bedeli karşılanacak. 'Nusinersen Sodium' etkin maddesini içeren ilacın, tescili yapılmış yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 'multidisipliner' bir yaklaşımla sunulabileceği kurumca belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde kurumca bedeli karşılanacak.

4/4SMA hastalığı nedir SMA ilaçları SGK karşılayacak mı Bakanlıktan SMA ilacı açıklaması

Bahsi geçen düzenleme öncesinde SMA hastalarının başlangıç tedavisi sonrasında tedaviye devam edip etmeyeceğinin belirlenmesine yönelik kriterler çeşitli testlerle belirlenen skorlamalar üzerinden yapılıyordu. Hastaların ve yakınlarının söz konusu testlerin uygulanması açısından, özellikle Covid-19 döneminde yaşadıkları zorluk ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla ilaca devam için söz konusu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırıldı.

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#SMA#SMA Hastalığı#SMA İlaçları