Slipknot'un eski bateristi Joey Jordison 46 yaşında hayatını kaybetti! Joey Jordison kimdir, neden öldü?

Joey Jordison kimdir? Nathan Jonas "Joey" Jordison 26 Nisan 1975, Des Moines, Iowa doğumludur.



Amerikalı müzisyen ve söz yazarı Jordison, Slipknot'ın eski bateristidir. Aynı zamanda prodüktördür. Bununla birlikte bir horror punk grubu olan Murderdolls'ta gitaristlik yapmaktadır. Modern Drummer tarafından 2001 yılında en iyi baterist ödülü aldi. Jordison en son kullandığı bagetlerinin kırmızı boyasına sağ ve sol kolundan alınan bir tüp kanı karıştırarak yaptırmıştır. Gruptaki numarası #1'dir .Her albüm için farklı versiyonda kabuki maskesi takmaktadır.



1975 yılında Des Moines, Iowa Mercy hastanesi'nde doğmuştur. Müzik hayatına ilkokul takımında gitar çalarak başlamıştır.Daha sonra ailesinin 8 yaşında hediye ettiği bateri setiyle bateri öğrenmeye başlamıştır.Ardından Iowa'nın batısındaki Valley Lisesi'ne gitmiştir. Jordison, lisesinin baterist takımında en az bir caz grubu kadar iyi davul çalmaktaymış. Lise yıllarında olabildiğince müziğe odaklanmaya başlamış. 15 yaşında ilk ciddi grubu olan Modifidious'ta bateri çalmaya başlamış. Daha sonra türünü ilerleterek bu bir speed metal grubu olmuştur.Bu grupla birlikte konserlerde çalmaya başlamıştır ve o zamanlar Atomic Opera'da çalan James Root ve Heads on the Wall'da çalan Shawn Crahan'la tanışmasına yarar sağlamıştır.Sonraki yıllarda Paul Gray, Shawn Crahan, Josh Brainard, Donnie Steele, Anders Colsefini ve Craig "133" Jones ile Slipknot'ı kurup Visceral ve Mud Fuchia adında iki demo yayınlamışlardır.Daha sonra grup ile değişme dönemine girmiştir.



17 Eylül 2013'te Loudwire'nin En İyi Metal Davulcusu yarışmasında oylamalar sonucu yarı finalde Dave Lombardo'yu ve finalde Vinnie Paul'u eleyerek birinci olmuştur.



13.12.2013 tarihinde yaptığı bir açıklamayla Slipknot grubuyla bağlarını kopardığını açıklamıştır.



Grubtan ayrılma sebebini yıllarca açıklanmayan Jordison, Haziran 2016’da omurilikte meydana gelen enflamasyon sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluk olan Transvers miyelit (TM) hastalık yüzünden davul çalmağı bıraktığını açıklamıştır.