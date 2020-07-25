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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 13:19,

Skandalın üstünden bir buçuk yıl geçti: Annesiyle yemekte

Gösteri dünyasının en çok konuşulan skandallarından birinin kahramanı olan genç kadın, annesi ve kardeşiyle çıktığı yemekte görüntülendi.

Backgrid USA

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1ARTIK KEYFİ YERİNDE
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ARTIK KEYFİ YERİNDE

Geçen yılın başlarında en yakın arkadaşı Kylie Jenner'ın ablası Khloe'nin, o dönemdeki sevgilisi ve kızının babası Tristan Thompson ile yaşadığı kaçamak ile gündemin ilk sıralarına yerleşen Jordyn Woods, Malibu'da objektiflere takıldı.

2SKANDAL GEÇMİŞTE KALDI
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SKANDAL GEÇMİŞTE KALDI

22 yaşındaki model Jordyn Woods, annesi Elizabeth ve kardeşi Joddie ile birlikte lüks bir restoranda yemek yedi. Bir dönem kahramanları arasında yer aldığı skandalla konuşulan Woods'un keyfinin yerinde olduğu görüldü.

3HERKES EVİNE
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HERKES EVİNE

Annesi ve kardeşiyle birlikte yediği yemeğin ardından Jordyn Woods, onlarla vedalaştı ve aracına binerek evinin yolunu tuttu. 

4İKİ SEVGİLİNİN ARASINA GİRDİ
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İKİ SEVGİLİNİN ARASINA GİRDİ

Jordyn Woods, geçen yılın başlarında en yakın arkadaşı ve iş partneri Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian'ı sevgilisi Tristan Thompson'dan ayırmakla suçlanmıştı.

5İKİNCİ ALDATMAYI AFFETMEDİ
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İKİNCİ ALDATMAYI AFFETMEDİ

Daha önce bebeğinin doğumuna günler kala aldatılıp sevgilisini affeden Khloe Kardashian, bu olayın ardından Thompson'dan ayrılmaya karar verdi.

6KYLIE DE ONU HAYATINDAN ÇIKARDI
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KYLIE DE ONU HAYATINDAN ÇIKARDI

Aslında ilk haber Khloe Kardashian ile Tristan Thompson'ın ayrılığı oldu. Fakat kısa bir süre sonra bunun sıradan bir ayrılık olmadığı, perde arkasında bambaşka olaylar yaşandığı da ortaya çıktı. Ayrılığın ardındaki gerçek de bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods, Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile yakınlaşmıştı.

7KIZIM ÖYLE ŞEY YAPMAZ
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'KIZIM ÖYLE ŞEY YAPMAZ'

22 yaşındaki Woods ile 27 yaşındaki Thompson, bir ev partisinde samimi şekilde görüntülenmişti. Woods'un annesi Elizabeth, kızına ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "Kızım Kylie'nin en yakın arkadaşı, böyle bir şey yapmaz" dedi. Tristan Thompson da sosyal medya hesabından bu iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

8SADECE ÖPTÜ
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'SADECE ÖPTÜ'

Jordyn Woods, daha sonra Jada Pinkett Smith'in sunduğu The Red Table adlı programa katıldı ve olup bitenleri anlattı.Genç kadın Tristan Thompson ile çok ileri düzeyde bir ilişkiye girmediklerini belirtip "O beni sadece öptü. Tutku ya da başka bir şey yoktu dedi.

9İNSAN SAÇMALAYABİLİYOR
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'İNSAN SAÇMALAYABİLİYOR'

Programın sunucusu Pinkett Smith'in kendisine yönelttiği "Nasıl bir öpücüktü?" şeklindeki soruya da "Dudağımdan öptü. Yumuşak ya da sert bir öpüş değildi. Tristan'ın da suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendimi o pozisyona düşüren kişi benim. Ayrıca alkol de işin içine girince insanlar saçma davranışlarda bulunabiliyorlar" dedi.

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