Sizi spor yapmak için motive edecek sosyal medya hesapları
Instgram’da özellikle son yıllarda bir hayli artan spor ve sağlıklı beslenme hesapları yakın takibimizde. Bu hesaplarda günlük egzersiz programlarından, spor modasına, sağlıklı tariflerden diyet listelerine kadar her şeyi bulmak mümkün.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Özellikle evde olduğumuz şu günlerde spor için de motivasyonu çok ihtiyacımız oluyor. Instagram’ın sporcu hesaplarını inceledik, motivasyon kaynağınız olacakları seçtik!
2
Adrianne Ho
Kanadalı model Adrianne Ho, sporla ilgili paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Ho, deyim yerindeyse spor yaparak podyumlarda fırtına gibi esmenin ipuçlarını veriyor.
3
Rachel Brathen
Hem anne hem de bir yoga eğitmeni olan Rachel Brathen, spor dolu yaşamıyla 2.1 milyon takipçiye ulaşmış durumda.
4
Bianca Cheah
Spor ve modayı bir araya getiren Bianca, modelliği, yoga eğitmenliğini ve bloggerlığı bir arada yürütüyor. Şu sıralar bir web sitesi de kuran Bianca Cheah, Instagram’ın en güzel sporcularından.
5
Base Body Babes
Felicia ve Diana adlı kız kardeşler, Instagram üzerinden verdikleri spor eğitimleriyle ünlü oldu. Avustralya’da kendi fitness salonunu açan kız kardeşlerin ünü bir hayli yayıldı.
6
Jen Selter
12.8 milyon takipçisiyle fitness hesaplarının en ünlülerinden olan Jen Selter, Rihanna, Eda Taşpınar gibi isimlerin de yakın markajında.
7
Amanda Bisk
Eski olimpik sırıkla atlamacı Amanda Bisk, şimdilerde atletizm antrenörlüğü, egzersiz fizyoloğu ve yoga eğitmenliği yapıyor. Hesabından da sağlıklı beslenme ve spor tüyoları paylaşmayı ihmal etmiyor.
8
Caitlin Turner
Yoga tutkunu Caitlin Turner, bir yandan dünyayı gezerken bir yandan takipçilerini spora teşvik etmek için paylaşımlar yapıyor.
9
Kayla Itsines
Avustralyalı antrenör Kayla Itsines, 12,3 milyon takipçili hesabından spor ve beslenme planlama ipuçları paylaşıyor.