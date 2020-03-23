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Evdehayat
Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 15:33, /

Sizi spor yapmak için motive edecek sosyal medya hesapları

Instgram’da özellikle son yıllarda bir hayli artan spor ve sağlıklı beslenme hesapları yakın takibimizde. Bu hesaplarda günlük egzersiz programlarından, spor modasına, sağlıklı tariflerden diyet listelerine kadar her şeyi bulmak mümkün.

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Özellikle evde olduğumuz şu günlerde spor için de motivasyonu çok ihtiyacımız oluyor. Instagram’ın sporcu hesaplarını inceledik, motivasyon kaynağınız olacakları seçtik!

2Adrianne Ho

Adrianne Ho

Kanadalı model Adrianne Ho, sporla ilgili paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Ho, deyim yerindeyse spor yaparak podyumlarda fırtına gibi esmenin ipuçlarını veriyor.

3Rachel Brathen

Rachel Brathen

Hem anne hem de bir yoga eğitmeni olan Rachel Brathen, spor dolu yaşamıyla 2.1 milyon takipçiye ulaşmış durumda.

4Bianca Cheah

Bianca Cheah

Spor ve modayı bir araya getiren Bianca, modelliği, yoga eğitmenliğini ve bloggerlığı bir arada yürütüyor. Şu sıralar bir web sitesi de kuran Bianca Cheah, Instagram’ın en güzel sporcularından.

5Base Body Babes

Base Body Babes

Felicia ve Diana adlı kız kardeşler, Instagram üzerinden verdikleri spor eğitimleriyle ünlü oldu. Avustralya’da kendi fitness salonunu açan kız kardeşlerin ünü bir hayli yayıldı.

6Jen Selter

Jen Selter

12.8 milyon takipçisiyle fitness hesaplarının en ünlülerinden olan Jen Selter, Rihanna, Eda Taşpınar gibi isimlerin de yakın markajında.

7Amanda Bisk

Amanda Bisk

Eski olimpik sırıkla atlamacı Amanda Bisk, şimdilerde atletizm antrenörlüğü, egzersiz fizyoloğu ve yoga eğitmenliği yapıyor. Hesabından da sağlıklı beslenme ve spor tüyoları paylaşmayı ihmal etmiyor.

8Caitlin Turner

Caitlin Turner

Yoga tutkunu Caitlin Turner, bir yandan dünyayı gezerken bir yandan takipçilerini spora teşvik etmek için paylaşımlar yapıyor.

9Kayla Itsines

Kayla Itsines

Avustralyalı antrenör Kayla Itsines, 12,3 milyon takipçili hesabından spor ve beslenme planlama ipuçları paylaşıyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Instagram

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