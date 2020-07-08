Siyah maske yasak mı? Uzmanlar siyah maske konusunda uyarmıştı
Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Uzmanların uyarılarına rağmen 'nano maske' adı altında satılan siyah maske rağbet görüyor. Siyah maskeler yıkanılabilir olduğu için sıklıkla tercih ediliyor fakat uzmanlar tam korumadığı konusunda ortak fikirde. Peki, siyah maske yasak mı, neden siyah maske kullanılmamalı?
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Pandemiyle kullanımı artan siyah maskelerle ilgili soru işaretleri vardı, uzmanların uyardığı bu maske ile ilgili ilk yasak haberi geldi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne siyah maske ile girişlerin yasaklandığı bildirildi. Hastanenin resmi sayfasından yayınlanan duyuruda da ‘Maskesiz giriş yasaktır. Siyah maske koruyuculuğu bulunmadığından kullanımı uygun değildir. Lütfen koruyucu olan beyaz maske kullanalım.’ İfadelerine yer verildi. Siyah maske kullanımı ile ilgili genel bir yasak kararı verilmedi.
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SİYAH MASKELER NEDEN KULLANILMAMALI?
Genellikle internetten satılan ve nanoteknolojiyle üretildiği söylenen siyah maskeler yıkanılabilir olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Fakat uzmanlar uyarıyor: “Koronavirüse tam koruma sağlamaz, cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir.”
Son dönemde cerrahi maskelere ulaşımda yaşanan sıkıntılar, vatandaşları “yıkanabilir nano-maske” olarak satılan siyah maskelere yöneltti. Ancak bu maskelerin koruma durumuna ilişkin olarak uzmanlar uyarıda bulundu. Bazı uzmanlar, “Siyah maske, cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir” görüşünü dile getirirken bazıları, “Bulaşıyı engeller, ancak tam koruma sağlamaz” görüşünü savunuyor. Uzmanlar, cerrahi maskenin ise koruma sağladığı konusunda birleşiyor.
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'SİYAH MASKENİN HİÇBİR KORUYUCULUĞU YOK'
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de, siyah maskelenin koruyuculuğunun olmadığını söyledi.Çelen, "Cerrahi maskeler aslında çok da şık duran maskeler değil. Ama koruyuculuğu yüzde 95-96 olan maskeler. Anında sektör bu anlamda renkli genelde siyah olan ve tekrar kullanabilecek yıkanarak kullanılabilecek bez maskeler oluşturdu. Bu bez maskeler şık görünümlü aksesuar haline geldi. Fakat koruyucu değildir. Hiçbir koruyuculuğu yok. Hatta yüzde 10'nun altında koruculuk diyerek çok iyimser bir tablo çiziyorum. Bu yüzden siyah ya da renkli maskelerin kullanımı bizim doğru maske konseptine uymuyor. Öncelikle doğru maske kullanımı lazım. Doğru maske cerrahi maske olarak adlandırdığımız ve üst tarafında tel olan burnun kıvrımlarına uygun hale gelen maske kullanımıdır. Buradaki kullanım yüzde 96 üzerinde koruyuculuk sağlayacaktır. Lütfen şu özellikle siyah olan sürekli yıkanarak tekrar yıkabilir hale gelen maske kullanımında da kaçınalım. Bu anlamda sağlık yöneticileri de siyah maskelerin ya da bez maskelerin çok etkin olmadığı konusunda hemfikirdir" diye konuştu.
Siyah maske kullanan kent sakinlerinden Mehmetcan Demirkan, uzmanların uyarısına dikkate alarak artık cerrahi maskeyi tercih edeceğini söyledi.
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'MASKE NEDENİYLE DERİNİN DAHA FAZLA ISINMASI TAHRİŞ OLMASINA YOL AÇABİLİR'
Dermatoloji Uzmanı Doktor Hamza Aktaş, pandemi sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu, yaz mevsiminde maske kullanımının zorlaştığına dikkat çekti. Siyah renkli maskelerin kullanılmasının sıcak havalarda kullanımının zorluğundan söz eden Aktaş, bu maskeleri kullananlara uyarılarda bulundu.
Aktaş, "Siyah renkli kumaşlar güneş ışığını çok fazla emerler ve gereğinden fazla ısıyı kendi bünyelerinde toplarlar bu da maske altındaki derinin daha fazla ısınmasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Maskenin üretildiği kumaşta burada çok önemli tabi üretilen kumaş çok sağlıklı bir kumaş değilse tabi o artan ısı terlemeyle beraber o kumaşın cilde temasıyla birlikte birçok reaksiyon ortaya çıkabilir. Kontakt dermatit egzama dediğimiz reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Ya da önceden var olan bir egzama alevlenebilir ya da tetikleyebilir" dedi.