Siyah maske yasak mı? Uzmanlar siyah maske konusunda uyarmıştı

'SİYAH MASKENİN HİÇBİR KORUYUCULUĞU YOK' Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de, siyah maskelenin koruyuculuğunun olmadığını söyledi.Çelen, "Cerrahi maskeler aslında çok da şık duran maskeler değil. Ama koruyuculuğu yüzde 95-96 olan maskeler. Anında sektör bu anlamda renkli genelde siyah olan ve tekrar kullanabilecek yıkanarak kullanılabilecek bez maskeler oluşturdu. Bu bez maskeler şık görünümlü aksesuar haline geldi. Fakat koruyucu değildir. Hiçbir koruyuculuğu yok. Hatta yüzde 10'nun altında koruculuk diyerek çok iyimser bir tablo çiziyorum. Bu yüzden siyah ya da renkli maskelerin kullanımı bizim doğru maske konseptine uymuyor. Öncelikle doğru maske kullanımı lazım. Doğru maske cerrahi maske olarak adlandırdığımız ve üst tarafında tel olan burnun kıvrımlarına uygun hale gelen maske kullanımıdır. Buradaki kullanım yüzde 96 üzerinde koruyuculuk sağlayacaktır. Lütfen şu özellikle siyah olan sürekli yıkanarak tekrar yıkabilir hale gelen maske kullanımında da kaçınalım. Bu anlamda sağlık yöneticileri de siyah maskelerin ya da bez maskelerin çok etkin olmadığı konusunda hemfikirdir" diye konuştu.



Siyah maske kullanan kent sakinlerinden Mehmetcan Demirkan, uzmanların uyarısına dikkate alarak artık cerrahi maskeyi tercih edeceğini söyledi.