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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 11:06 | 

Ünlü buklelerin yerinde yeler esiyor: Yıllar onun da kapısını çaldı

Müzik dünyasında "karanlıklar prensi" olarak bilinen ünlü şarkıcı geçip giden yıllara teslim bayrağını çekti.

Backgrid USA

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Birkaç ay önce Parkinson hastası olduğunu açıklayan metal müziğin devlerinden Ozzy Osbourne, o zamandan bu yana ilk kez eşi Sharon ile birlikte Los Angeles'ta görüntülendi.

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Genellikle boyatıp salık bıraktığı saçlarını bu kez arkada toplayan Osbourne'un boya işlemi de yapmadığı ve saçlarının neredeyse tamamen griye dönüştüğü görüldü.

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Ozzy Osbourne, aracı kullanan eşinin yanında oturdu. Ünlü müzisyenin düşünceli hali de dikkatlerden kaçmadı.

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 Gerçek adı John Michael olan 71 yaşındaki müzisyen adını 1970'lerde Black Sabbath'ın solisti olarak duyurdu. Fakat gruptan kovulduktan sonra kariyerine solo olarak devam etti.

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Albümleri 2 milyondan fazla satan Osbourne, 1982 yılından bu yana Sharon Osbourne ile evli.

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İlk evliliğini 1971 ile 82 arasında Thelma Riley ile yapan Osbourne'un bu evliliklerden altı tane çocuğu bulunuyor.

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Osbourne'u hayranları daha çok bu iddialı görüntüsüyle hatırlıyor.

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Osbuorne, geçtiğimiz şubat ayında böyle görüntülenmişti.

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