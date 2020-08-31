Ünlü buklelerin yerinde yeler esiyor: Yıllar onun da kapısını çaldı

Birkaç ay önce Parkinson hastası olduğunu açıklayan metal müziğin devlerinden Ozzy Osbourne, o zamandan bu yana ilk kez eşi Sharon ile birlikte Los Angeles'ta görüntülendi.Genellikle boyatıp salık bıraktığı saçlarını bu kez arkada toplayan Osbourne'un boya işlemi de yapmadığı ve saçlarının neredeyse tamamen griye dönüştüğü görüldü.Ozzy Osbourne, aracı kullanan eşinin yanında oturdu. Ünlü müzisyenin düşünceli hali de dikkatlerden kaçmadı. Gerçek adı John Michael olan 71 yaşındaki müzisyen adını 1970'lerde Black Sabbath'ın solisti olarak duyurdu. Fakat gruptan kovulduktan sonra kariyerine solo olarak devam etti.Albümleri 2 milyondan fazla satan Osbourne, 1982 yılından bu yana Sharon Osbourne ile evli.İlk evliliğini 1971 ile 82 arasında Thelma Riley ile yapan Osbourne'un bu evliliklerden altı tane çocuğu bulunuyor. Osbourne'u hayranları daha çok bu iddialı görüntüsüyle hatırlıyor. Osbuorne, geçtiğimiz şubat ayında böyle görüntülenmişti.