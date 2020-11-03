Sivrisinek tehlikesi kapıda: Milyonlarca insanın kabusu olabilir
Bilim insanlarından sivrisineklerle ilgili kritik uyarı geldi. Türkiye de dahil Avrupa ülkelerinde büyük tehlike kapıda. Son yıllarda yaşanan küresel ısına ve dolayısıyla iklim değişikliği ile birlikte Dünya'da alışılmadık olaylar meydana gelmeye başladı. Bilim insanları ise kötü haberleri ardı ardına sıralıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yazın bizi rahat bırakmayan sivrisineklerle ilgili bilim insanlarından korkutan bir uyarı geldi. İşte Dünya'yı bekleyen yeni tehlike...
2
Abone Ol
Bir yanda yok olan binlerce kilometrelik sahil şeritleri, sular altında kalan şehirler, bir yanda bitmeyen yangınlar, fırtınalar, salgın hastalıklar.
3
Abone Ol
Bir film senaryosunun parçası gibi duran tüm bu olaylar, iklim değişikliğinin durdurulamaması halinde en geç 100 yıl sonra dünyanın somut gerçekleri olacak.
4
Abone Ol
Önlem alınmadığı takdirde gelecekte dünyayı bekleyen bu korkunç senaryo etkilerini hissettirmeye başlarken, Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), iklim değişikliği nedeniyle yaşanan afetlerin her yıl artacağı uyarısında bulundu.
5
Abone Ol
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütün yeni yayımladığı ‘2020 İklim Durumu Raporu’nda, iklim değişikliği kaynaklı felaketler nedeniyle uluslararası insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının 2030 yılına kadar yüzde 50 artabileceğine dikkat çekildi.
6
Abone Ol
DMÖ raporuna göre, 2018 yılında 108 milyon insan, sıcak hava dalgaları, küresel ısınma, orman yangınları, fırtınalar, kuraklıklar ve artan kasırgalar nedeniyle yardıma muhtaç kaldı.
7
Abone Ol
16 uluslararası kuruluş ve finansman kurumu tarafından derlenen raporda, son 50 yılda hava ve iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 11 bini aşkın felaket yaşandığı ifade edildi. Bu felaketler nedeniyle dünya çapında 2 milyon kişi hayatını kaybetti, 3,6 trilyon dolarlık ekonomik zarar meydana geldi.
8
Abone Ol
Rapor, hükümetleri doğal afetlere hazırlık, müdahale ve afetlerin etkilerini hafifletme becerilerini geliştirebilecek erken uyarı sistemlerine daha fazla kaynak ayırmaya davet etti.
9
Abone Ol
DMÖ Genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas, “Covid-19 pandemisi, iyileşmesi yıllar alacak büyük bir uluslararası sağlık ve ekonomik kriz doğursa da iklim değişikliğinin önümüzdeki yüzyıllarda insan yaşamı, ekosistemler ve ekonomiler üzerinde oluşturacağı tehdide kulak vermemiz gerekiyor. Salgın, aynı zamanda iklim değişikliği karşısında yaşanan direnç ve adaptasyona yönelik daha sürdürülebilir bir yolda ilerlemek için bize bir fırsat sunuyor” dedi.
10
Abone Ol
Sivrisinek istilası kapıda
İklim değişikliğiyle bağlantılı salgın hastalıklar da insanlığı tehdit ediyor. Yeni bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonları artmaya devam ederse 2080 yılı itibarıyla 400 milyonu Avrupa’da olmak üzere yaklaşık 1 milyar insan sivrisinek türleri yoluyla bulaşan viral hastalıklara maruz kalabilir.
11
Abone Ol
Normalde yaşam alanları tropikal enlemlerle sınırlı olan istilacı sivrisinekler, küresel ısınma nedeniyle artık Avrupa ve Türkiye için de tehdit haline geldi.
12
Abone Ol
13
Abone Ol
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Dr. Taylan Doğaroğlu, geçmişte coğrafi farklılıklar nedeniyle lokal bir sorun olan sivrisinek istilalarının dünya geneline yayılmasına ilişkin şunları söyledi:
14
Abone Ol
“Günümüzde bilim dünyasının en çok tartıştığı konulardan biri olan küresel ısınmanın olumsuz etkileri birçok alanda şiddetli bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Son dönemde bu açıdan gündemde olan bir konu da istilacı sivrisinekler. Sivrisinekler bilindiği gibi her dönemde toplumlar üzerinde çeşitli hastalıklar ile ciddi sağlık sorunlarına neden olmuştur. Bu sağlık sorunları geçmişte coğrafi bariyerler ve iklimsel sınırlamalar nedeniyle belirli bölgelerde lokalize olmuş ve global sorunlar haline nadiren gelebilmişlerdir. Ancak özellikle son dönemde insan nüfusunun ve özellikle ticari aktivitelerin çok fazla artması, sivrisineklerin bu bariyerleri aşarak dünya geneline yayılabilmelerine olanak sağlamıştır. Bu yeni alanlara giriş yapan sivrisinekler, küresel ısınmanın etkileri sonucunda uygun üreme ortamları bulabilmekte ve gittikleri ortamlara çok daha kolay adaptasyon sağlayabilmektedirler.”
15
Abone Ol
Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri
Akdeniz havzasında iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye, zaman zaman aşırı yağış, zaman zaman ise aşırı kuraklık olarak kendini hissettiren ‘aşırı hava’ olaylarından fazlasıyla nasibini alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Daha kurak dönemler, daha yağışlı dönemler, yağışın şiddetinde ve sıklığında artışlar ve hortum gibi hava olayları son yıllarda çoğalmaya başladı. Bunun nedeni küresel iklim değişikliğidir” dedi.
16
Abone Ol
Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktıkça ve yeryüzü ısındıkça kuvvetli sağanak ve doluların daha etkili olduğunu belirten Toros, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı yağış ve sellerin ülkeleri etkilemeye devam edeceğini kaydetti.Ancak, sellere neden olacak kadar şiddetli olsalar da yağışlar mevsim normalleri seviyesine bir türlü ulaşamıyor. Verilere göre Eylül ayında normalde 65 kilogram yağış alan İstanbul’a, bu yıl aynı ayda sadece 22 kilogram yağış düştü. Bu da susuzluk ve kuraklık tehlikesini ortaya koyuyor.
17
Abone Ol
“Küresel karbon emisyonları tehdit oluşturmaya devam ediyor”
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak’a göre ise Covid-19 krizi dünya ekonomisini eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya bırakırken aynı zamanda iklim değişikliğinin neden olacağı sorunların büyümesi halinde neler yaşanabileceğini de ortaya koydu. “Küresel ısınmanın yol açtığı felaketlerin kontrolünü ele geçirmek için anahtar kelimeler; hızlı hareket etme ve sosyal işbirliğidir” diyen Demirak, şu anda tüm dünyada yaşanan durgunluk nedeniyle bir miktar düşüş yaşasa da küresel karbon emisyonlarının tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.
18
Abone Ol
Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...
19
Abone Ol
10 bin yıl sonra
Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!
20
Abone Ol
13 bin yıl sonra
Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.
21
Abone Ol
15 bin yıl sonra
Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!
22
Abone Ol
20 bin yıl sonra
1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!
23
Abone Ol
36 bin yıl sonra
Küçük kırmızı cüce gezegen Ross 248, 3024 ışık yılı içinde Güneş'e en yakın yıldız olacak.
24
Abone Ol
50 bin yıl sonra
Kuzey Amerika'nın doğusunda ABD ile Kanada arasında bulunan Niagara şelalesi yok olacak!
25
Abone Ol
100 bin yıl sonra
Evrendeki en büyük yıldız olarak bilinen VY Canis Majoris bir hipernovada patlayıp yok olacak. Dünya'nın büyük bir kısmı ise lav altında kalacak.
26
Abone Ol
200 bin yıl sonra
Büyük Kepçe, Orion ve Perseus gibi bilinen yıldız kümeleri artık olmayacak, hepsi yok olacak. Hawai zincirindeki genç bir denizaltı volkanı hızla yükselerek okyanusun ortasında bir ada yaratacak!
27
Abone Ol
300 bin yıl sonra
WR 104, Pinwheel nebulasında yer alan bir çift yıldız sistemi ve bu süre zarfında bir süpernova içinde yok olacak. Bu patlamayla oluşacak gama ışını ise Dünya'daki tüm yaşam formu için ciddi bir tehdit olacak.
28
Abone Ol
500 bin yıl sonra
Dünya, muhtemelen önlenemeyeceği varsayımıyla, yaklaşık 1 km çapındaki bir gök taşına maruz kalacak !
29
Abone Ol
1 milyon yıl sonra
Dünya volkanik patlamaların etkisi altına girecek ve her şey lav altında kalacak.
30
Abone Ol
2 milyon yıl sonra
1600 metre derinliğe sahip Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti sınırlarında bulunan en eski ulusal parkı Büyük Kanyon, daha da derinleşecek.
31
Abone Ol
10 milyon yıl sonra
Suların yükselmesiyle birlikte Afrika kıtasının bir kısmı kıtadan kopacak ve ayrı bir ada olacak!
32
Abone Ol
50 milyon yıl sonra
Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, Mars'la çarpışacak. ABD'de bulunan San Andreas Fayı, San Francisco ve Los Angeles'ı birleştirecek!
33
Abone Ol
100 milyon yıl sonra
Dünya yok olmuş olacak; Satürn'ün halkası da öyle...
34
Abone Ol
250 milyon yıl sonra
Dünya'da kıtalar değişime uğrayacak! Kaliforniya sahili Alaska ile çarpışacak. Güneş sistemi, Samanyolu çevresinde bir bütün devrimi tamamlamış olacak.
35
Abone Ol
600 milyon yıl sonra
Dünya'da bitki örtüsü kalmayacak ve ormanlar yok olmuş olacak.
36
Abone Ol
800 milyon yıl sonra
Karbon dioksit seviyeleri dünya genelinde iyice düşecek. Oksijenin de azalmasıyla dünyada yaşam kalmayacak. Ancak bundan sonra yeryüzünde kalan tek yaşam tek hücreli bakteri olacak.
37
Abone Ol
1 milyar yıl sonra
Güneş daha dik açıyla Dünya'ya bakarken Dünya gittikçe ısınacak ve okyanuslar buharlaşıp yok olmaya başlayacak.
38
Abone Ol
2 milyar yıl sonra
Dünya'nın iç çekirdeği, yılda 1 mm hızda büyümeye devam ederse, Dünya'nın dış çekirdeği donacak. Dış çekirdek olmadan, Dünya'nın manyetik alanı kapanacak ve Güneş'ten gelen parçacıklar yavaş yavaş atmosferi yok edecek.
39
Abone Ol
3 milyar yıl sonra
Çok düşük bir olasılık olsa da Dünya yıldızlararası boşluğa kayıp tüm yaşam formu yok olacak.
40
Abone Ol
4 milyar yıl sonra
Andromeda galaksisi Andromeda takımyıldızında bulunan, Dünya’dan yaklaşık olarak 2.5 milyon ışık yılı uzaklıkta olan spiral bir galaksidir. 4 milyar yıl sonra Andromeda Galaksisi ile içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi çarpışacak.
41
Abone Ol
5 milyar yıl sonra
Dünya'nın hali işte böyle olacak... Kızıl bir gezegen!
42
Abone Ol
7 milyar yıl sonra
Güneş Dünya'yı yok edecek.
43
Abone Ol
8 milyar yıl sonra
Dünya hala hayatta kalmayı başarırsa bu kez Güneş enerjisini kaybedecek ve Dünya hızla ısı kaybederek donacak.
44
Abone Ol
14 milyar yıl sonra
Güneş siyah cüce gezegene dönüşecek ve Güneş'i artık hiçkimse göremeyecek; tabii hala insanoğlu yaşıyor olursa!