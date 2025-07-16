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Sivas'ta kepçenin kovasına takılınca gün yüzüne çıktı! Şimdiye kadarki en büyüğü | 'Türkiye tarihi için çok önemli'

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#Sivas#Hitit#Arkeoloji
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 12:36

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kepçe operatörünün Kızılırmak Nehri'nden kum aldığı sırada kovasına takılan, Hitit dönemine ait boğa başı şeklindeki testi parçası, Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.