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Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 10:59,

Sivas'ta iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Sivas ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri

Sivas 2020 ramazan imsakiyesi internette aranan konular arasında yerini alıyor. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki Sivas'ta iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Sivas ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri

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1

Sivas 2020 ramazan imsakiyesi internette aranan konular arasında yerini alıyor. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 20202 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki Sivas'ta iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Sivas ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri

2SİVAS İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAATİ

SİVAS İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAATİ

Sivas'ta yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından belirlenen takvime göre sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Peki Sivas bu yıl iftarını saat kaçta açacak, sahura saat kaçta kalkacak?

2020 yılında ilk sahura 24 Nisan'da kalkılacak. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar için sahur saati 04:02 olurken, iftar saati ise 19:26 olarak belirlendi.

32020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:0219:2620:52*
225.04.202004:0019:2720:54
326.04.202003:5819:2820:55
427.04.202003:5619:2920:56
528.04.202003:5519:3020:58
629.04.202003:5319:3120:59
730.04.202003:5119:3221:01
801.05.202003:4919:3321:02
902.05.202003:4819:3421:04
1003.05.202003:4619:3521:05
1104.05.202003:4419:3621:06
1205.05.202003:4319:3721:08
1306.05.202003:4119:3821:09
1407.05.202003:3919:3921:11
1508.05.202003:3819:4021:12
1609.05.202003:3619:4121:13
1710.05.202003:3519:4221:15
1811.05.202003:3319:4321:16
1912.05.202003:3219:4421:18
2013.05.202003:3019:4521:19
2114.05.202003:2919:4521:21
2215.05.202003:2719:4621:22
2316.05.202003:2619:4721:23
2417.05.202003:2519:4821:25
2518.05.202003:2319:4921:26
2619.05.202003:2219:5021:27**
2720.05.202003:2119:5121:29
2821.05.202003:1919:5221:30
2922.05.202003:1819:5321:31
3023.05.202003:1719:5421:33***


SİVAS 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

4Sivasta bir imam 20 kişinin eczane borcunu ödedi

Sivas'ta bir imam 20 kişinin eczane borcunu ödedi

Ulaş Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'ndan etkilenerek ihtiyaç sahibi 20 ailenin eczaneye olan borcunu üstlendi.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan zamandan geçildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz 'sadaka çok belayı defeder’ buyurmuştur. Devletim yıllardır bana maaşımı düzenli ödüyor, ben de Türk milletinin bir bireyi olarak ilçede faaliyet gösteren eczaneye gittim, 'borçlu var mı?' diye sordum. 20 ailenin borcunun olduğunu öğrendim, ailelerin rahatsız edilmemesi için 500 liralık borçlarını ödedim."

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