Sivas'ta iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Sivas ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
Sivas 2020 ramazan imsakiyesi internette aranan konular arasında yerini alıyor. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki Sivas'ta iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Sivas ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
Sivas 2020 ramazan imsakiyesi internette aranan konular arasında yerini alıyor. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 20202 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki Sivas'ta iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Sivas ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
SİVAS İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAATİ
Sivas'ta yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından belirlenen takvime göre sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Peki Sivas bu yıl iftarını saat kaçta açacak, sahura saat kaçta kalkacak?
2020 yılında ilk sahura 24 Nisan'da kalkılacak. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar için sahur saati 04:02 olurken, iftar saati ise 19:26 olarak belirlendi.
2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:02
|19:26
|20:52*
|2
|25.04.2020
|04:00
|19:27
|20:54
|3
|26.04.2020
|03:58
|19:28
|20:55
|4
|27.04.2020
|03:56
|19:29
|20:56
|5
|28.04.2020
|03:55
|19:30
|20:58
|6
|29.04.2020
|03:53
|19:31
|20:59
|7
|30.04.2020
|03:51
|19:32
|21:01
|8
|01.05.2020
|03:49
|19:33
|21:02
|9
|02.05.2020
|03:48
|19:34
|21:04
|10
|03.05.2020
|03:46
|19:35
|21:05
|11
|04.05.2020
|03:44
|19:36
|21:06
|12
|05.05.2020
|03:43
|19:37
|21:08
|13
|06.05.2020
|03:41
|19:38
|21:09
|14
|07.05.2020
|03:39
|19:39
|21:11
|15
|08.05.2020
|03:38
|19:40
|21:12
|16
|09.05.2020
|03:36
|19:41
|21:13
|17
|10.05.2020
|03:35
|19:42
|21:15
|18
|11.05.2020
|03:33
|19:43
|21:16
|19
|12.05.2020
|03:32
|19:44
|21:18
|20
|13.05.2020
|03:30
|19:45
|21:19
|21
|14.05.2020
|03:29
|19:45
|21:21
|22
|15.05.2020
|03:27
|19:46
|21:22
|23
|16.05.2020
|03:26
|19:47
|21:23
|24
|17.05.2020
|03:25
|19:48
|21:25
|25
|18.05.2020
|03:23
|19:49
|21:26
|26
|19.05.2020
|03:22
|19:50
|21:27**
|27
|20.05.2020
|03:21
|19:51
|21:29
|28
|21.05.2020
|03:19
|19:52
|21:30
|29
|22.05.2020
|03:18
|19:53
|21:31
|30
|23.05.2020
|03:17
|19:54
|21:33***
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