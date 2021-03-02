Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de okullar açılacak mı? MEB illere göre yüz yüze açılacak okulları duyurdu
Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimcinin beklediği, 'okullar ne zaman açılacak?' sorusu yanıtına kavuştu. Koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı. Eğitim öğretim takvimi ile ilgili MEB'den de yazılı açıklama geldi. Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlayacak. Gözler şimdi Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de yüz yüze eğitimin durumunda. İşte, o illerle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Yüz yüze eğitimle okulların durumu Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de Kabine Toplantısı sonrası netleşti. Eğitim öğretim takvimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamada hangi illerde hangi sınıfların okula başlayağı belli oldu. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak. Bu illerde yüz yüze eğitim okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, olacak. Sivas, Yozgat ve Nevşehir orta riskli iller arasında yer alıyor.
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Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de okullar açılacak mı?
Sivas, Yozgat ve Nevşehir orta riskli iller arasında yer almasından dolayı okullar belli kriterlere göre başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle;
"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.
Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.
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Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) günOrtaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
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Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.
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Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.
Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."