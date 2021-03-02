Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de okullar açılacak mı? MEB illere göre yüz yüze açılacak okulları duyurdu

Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de okullar açılacak mı? Sivas, Yozgat ve Nevşehir orta riskli iller arasında yer almasından dolayı okullar belli kriterlere göre başlayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle;



"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.



Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.