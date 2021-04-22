Sivas iftar saatleri: Sivas'de ifar ve sahur vakitleri (2021 Sivas Ramazan imsakiyesi)

Sivas iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Sivas iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, Sivas'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Sivas iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri