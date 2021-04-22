Sivas iftar saatleri: Sivas'de ifar ve sahur vakitleri (2021 Sivas Ramazan imsakiyesi)
Sivas iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını Sivas'da geçiren vatandaşlar, iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. Sivas iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Sivas'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Sivas iftar vakitleri
Sivas iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Sivas iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, Sivas'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Sivas iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
SİVAS'TA İFTAR SAAT KAÇTA?
Sivas'da iftar bu akşam saat 19:24'de okunacak. Sivas'de teravih namazı ise saat 20:49'da kılınacak
2021 SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:22
|19:14
|20:37*
|2
|14.04.2021
|04:20
|19:15
|20:39
|3
|15.04.2021
|04:18
|19:16
|20:40
|4
|16.04.2021
|04:16
|19:17
|20:41
|5
|17.04.2021
|04:15
|19:18
|20:42
|6
|18.04.2021
|04:13
|19:19
|20:44
|7
|19.04.2021
|04:11
|19:20
|20:45
|8
|20.04.2021
|04:09
|19:21
|20:47
|9
|21.04.2021
|04:07
|19:22
|20:48
|10
|22.04.2021
|04:06
|19:24
|20:49
|11
|23.04.2021
|04:04
|19:25
|20:51
|12
|24.04.2021
|04:02
|19:26
|20:52
|13
|25.04.2021
|04:00
|19:27
|20:53
|14
|26.04.2021
|03:58
|19:28
|20:55
|15
|27.04.2021
|03:57
|19:29
|20:56
|16
|28.04.2021
|03:55
|19:30
|20:58
|17
|29.04.2021
|03:53
|19:31
|20:59
|18
|30.04.2021
|03:52
|19:32
|21:00
|19
|01.05.2021
|03:50
|19:33
|21:02
|20
|02.05.2021
|03:48
|19:34
|21:03
|21
|03.05.2021
|03:46
|19:35
|21:05
|22
|04.05.2021
|03:45
|19:36
|21:06
|23
|05.05.2021
|03:43
|19:37
|21:07
|24
|06.05.2021
|03:41
|19:38
|21:09
|25
|07.05.2021
|03:40
|19:38
|21:10
|26
|08.05.2021
|03:38
|19:39
|21:12**
|27
|09.05.2021
|03:37
|19:40
|21:13
|28
|10.05.2021
|03:35
|19:41
|21:15
|29
|11.05.2021
|03:34
|19:42
|21:16
|30
|12.05.2021
|03:32
|19:43
|21:17***