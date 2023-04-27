Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Sivas deprem risk haritası 2023 | Sivas'tan fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi?

Güncelleme Tarihi:

#Sivas Deprem Haritası#Sivas Deprem Bölgesi Mi#Sivastan Fay Hattı Geçiypr Mu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 19:11

Sivas fay hattı deprem haritası, meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. AFAD verilerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depreminde Sivas'ın Gürün ilçesi ciddi hasar görmüştü. Yaşanan deprem il genelinde yeniden paniğe neden olurken, Sivas deprem bölgesi mi? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç fay hattına sahip olan Türkiye'de büyük ve küçük depremler birçok ilde meydana geliyor. Peki, Sivas'tan fay hattı geçiyor mu? İşte, Sivas deprem risk haritası 2023 ve ayrıntılar.

1/5Sivas deprem risk haritası 2023 | Sivastan fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi

Sivas deprem haritası ile vatandaşlar Sivas'tan fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden iki buçuk aylık bir süre geçerken, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Kahramanmaraş depreminde hasar gören ilçede, bugün yaşanan deprem bir kez daha gözleri Türkiye deprem haritasına çevirdi. AFAD’ın hazırladığı Türkiye'deki Deprem Haritası’nda birinci, ikinci ve üçüncü riskli bölgelerin yanı sıra en az risk teşkil eden iller yer alıyor. Haritaya göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında bulunuyor.

2/5SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ

SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD’ın hazırladığı deprem risk raporuna göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında yer almaktadır. Diğer üçüncü derece riskli iller şu şekildedir;

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

3/5SİVASTAN FAY HATTI GEÇİYOR MU

SİVAS'TAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Türkiye deprem haritasına göre Sivas ilinin kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmektedir. Kuzey Anadolu fay hattı (KAF) Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik de bu bölgede yer alır.

4/5İLLERE GÖRE DEPREM RİSK DURUMLARI

İLLERE GÖRE DEPREM RİSK DURUMLARI

Birinci derece riskli bölgeler

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt

İkinci derece riskli bölgeler

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum

5/5Sivas deprem risk haritası 2023 | Sivastan fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi

4. ve 5. bölgede yer alan iller

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas Deprem Haritası#Sivas Deprem Bölgesi Mi#Sivastan Fay Hattı Geçiypr Mu