Sivas deprem risk haritası 2023 | Sivas'tan fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi?

Sivas deprem haritası ile vatandaşlar Sivas'tan fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden iki buçuk aylık bir süre geçerken, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Kahramanmaraş depreminde hasar gören ilçede, bugün yaşanan deprem bir kez daha gözleri Türkiye deprem haritasına çevirdi. AFAD’ın hazırladığı Türkiye'deki Deprem Haritası’nda birinci, ikinci ve üçüncü riskli bölgelerin yanı sıra en az risk teşkil eden iller yer alıyor. Haritaya göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında bulunuyor.