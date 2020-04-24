Sivas 2020 imsakiye bilgileri: Sivas'ta ilk iftar saat kaçta? Sivas iftar ve sahur saatleri
Sivas 2020 imsakiye bilgileri ilk iftar vaktine saatler kala gündeme geldi. Sahur ardından bu yılın ilk iftar sofrasına oturacak olan Sivas'taki vatandaşlar da yurt genelinde olduğu gibi heyecanla akşam ezanının okunması bekliyor. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş’in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Peki, Sivas'ta ilk iftar saat kaçta? İşte 2020 imsakiye takvimiyle Sivas iftar ve sahur saatleri
Sivas’ta ilk sahur ardından iftar heyecanı yaşanıyor. Şehir merkezinde veya ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, oruç ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek için 2020 imsakiye takvimini inceliyor. Gün boyunca oruç tutacak kişiler akşam ezanının okunmasıyla birlikte de oruçlarını açacaklar. Sivas'ta ilk iftar saat kaçta? İşte Sivas iftar ve sahur saatleri
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:02
|19:26
|20:52*
|2
|25.04.2020
|04:00
|19:27
|20:54
|3
|26.04.2020
|03:58
|19:28
|20:55
|4
|27.04.2020
|03:56
|19:29
|20:56
|5
|28.04.2020
|03:55
|19:30
|20:58
|6
|29.04.2020
|03:53
|19:31
|20:59
|7
|30.04.2020
|03:51
|19:32
|21:01
|8
|01.05.2020
|03:49
|19:33
|21:02
|9
|02.05.2020
|03:48
|19:34
|21:04
|10
|03.05.2020
|03:46
|19:35
|21:05
|11
|04.05.2020
|03:44
|19:36
|21:06
|12
|05.05.2020
|03:43
|19:37
|21:08
|13
|06.05.2020
|03:41
|19:38
|21:09
|14
|07.05.2020
|03:39
|19:39
|21:11
|15
|08.05.2020
|03:38
|19:40
|21:12
|16
|09.05.2020
|03:36
|19:41
|21:13
|17
|10.05.2020
|03:35
|19:42
|21:15
|18
|11.05.2020
|03:33
|19:43
|21:16
|19
|12.05.2020
|03:32
|19:44
|21:18
|20
|13.05.2020
|03:30
|19:45
|21:19
|21
|14.05.2020
|03:29
|19:45
|21:21
|22
|15.05.2020
|03:27
|19:46
|21:22
|23
|16.05.2020
|03:26
|19:47
|21:23
|24
|17.05.2020
|03:25
|19:48
|21:25
|25
|18.05.2020
|03:23
|19:49
|21:26
|26
|19.05.2020
|03:22
|19:50
|21:27**
|27
|20.05.2020
|03:21
|19:51
|21:29
|28
|21.05.2020
|03:19
|19:52
|21:30
|29
|22.05.2020
|03:18
|19:53
|21:31
|30
|23.05.2020
|03:17
|19:54
|21:33***
SİVAS 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN