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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 13:03,

Sivas 2020 imsakiye bilgileri: Sivas'ta ilk iftar saat kaçta? Sivas iftar ve sahur saatleri

Sivas 2020 imsakiye bilgileri ilk iftar vaktine saatler kala gündeme geldi. Sahur ardından bu yılın ilk iftar sofrasına oturacak olan Sivas'taki vatandaşlar da yurt genelinde olduğu gibi heyecanla akşam ezanının okunması bekliyor. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş’in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Peki, Sivas'ta ilk iftar saat kaçta? İşte 2020 imsakiye takvimiyle Sivas iftar ve sahur saatleri

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Sivas’ta ilk sahur ardından iftar heyecanı yaşanıyor. Şehir merkezinde veya ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, oruç ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek için 2020 imsakiye takvimini inceliyor. Gün boyunca oruç tutacak kişiler akşam ezanının okunmasıyla birlikte de oruçlarını açacaklar. Sivas'ta ilk iftar saat kaçta? İşte Sivas iftar ve sahur saatleri

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:0219:2620:52*
225.04.202004:0019:2720:54
326.04.202003:5819:2820:55
427.04.202003:5619:2920:56
528.04.202003:5519:3020:58
629.04.202003:5319:3120:59
730.04.202003:5119:3221:01
801.05.202003:4919:3321:02
902.05.202003:4819:3421:04
1003.05.202003:4619:3521:05
1104.05.202003:4419:3621:06
1205.05.202003:4319:3721:08
1306.05.202003:4119:3821:09
1407.05.202003:3919:3921:11
1508.05.202003:3819:4021:12
1609.05.202003:3619:4121:13
1710.05.202003:3519:4221:15
1811.05.202003:3319:4321:16
1912.05.202003:3219:4421:18
2013.05.202003:3019:4521:19
2114.05.202003:2919:4521:21
2215.05.202003:2719:4621:22
2316.05.202003:2619:4721:23
2417.05.202003:2519:4821:25
2518.05.202003:2319:4921:26
2619.05.202003:2219:5021:27**
2720.05.202003:2119:5121:29
2821.05.202003:1919:5221:30
2922.05.202003:1819:5321:31
3023.05.202003:1719:5421:33***


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3Uzmanından iftar ve sahurda beslenme önerileri

Uzmanından iftar ve sahurda beslenme önerileri

Öğretim Üyesi, Sporcu Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Diyetisyen Doç. Dr. Günay Eskici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde olduğu gibi oruç tutarken de bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini söyledi.
Doç. Dr. Eskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bulaşmasını önleyen veya tedavi eden herhangi bir yiyecek ya da içecek olmadığını hatırlattı.
Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku uyumanın, bir arada olduğunda, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken Günay Eskici, bunun için de uzmanların tavsiyelerinin iyi takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Karantinaya bağlı yaşanan can sıkıntısı ve stresin özellikle karbonhidratlı gıdalara duyulan yeme isteğini artırdığını ifade eden Doç. Dr. Eskici, şöyle devam etti:

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"Karbonhidratlı gıdaların tüketilmesi ise kişide özellikle iyi ruh hali ile ilişkilendirilen ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin sentezini artırdığından kişi kendini rahatlamış hisseder ancak serotonin seviyesini şeker içeriği yüksek hazır, rafine gıdalarla, hamur işleriyle yükseltmeye çalışmak, hem stres hormonu olarak adlandırılan adrenalinde dalgalanmalara neden olarak stres yanıtını kötüleştirir hem de istenmeyen ağırlık artışlarına neden olur."
Bu nedenle serotonin içeren sağlıklı besinleri tercih etmenin önemine işaret eden Eskici, "Bulgur, nohut, hindi eti, balık, süt ve ürünleri, muz, ananas, erik, ceviz, fındık, kuru meyveler, ıspanak ve yumurta bu besinlerden bazılarıdır. Tatlı isteği, kuru meyveler, taze meyveler ve sıklığına dikkat etmek koşuluyla sütlü tatlılarla giderilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
"Sahur ve iftarda çiğ sebze ve meyve tüketilmeli"

Kabızlık problemi yaşamamak için sahur ve iftarda çiğ sebze ile meyve yenmesi, haftada 2-3 gün iftarda kuru baklagil ve zeytinyağlı sebze yemeklerinin tüketilmesi tavsiyesinde de bulunan Günay Eskici, şöyle devam etti:
"Protein kalitesi yüksek besin kaynakları olan et, yumurta, süt tüketilmelidir. Protein kalitesi düşük olanlarda ise dengeli yemek karışımları yapılarak protein kalitesi yükseltilmelidir. Oruç tutma açısından riskli olan grupları vurgulamakta da yarar vardır. Bunlar, kalp damar ve yüksek tansiyon hastalığı olup ilaç kullananlar, diyabet hastaları, böbrek yetmezliği olanlar ve diyaliz hastaları, kanser tedavisi görenler, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerdir."

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