Sitelerdeki yüzme havuzları açılacak mı, alınacak tedbirler nedir? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Rehberde, havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri gibi uygulamaların yapılmaması istenirken, öne çıkan diğer tedbirlerden bazıları şöyle:



"- Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmeli.



- Kullanıcıların, yüzme havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve el, ayak dezenfeksiyonu (hijyen bariyeri) yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmalı.



- Havuzlarda, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlanmalı.



- Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalı. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalı. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmeli.



- Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra temizlenmeli.



- Site yönetimi ya da sorumlu havuz işletmesi tarafından sunulan bornoz vehavlular ambalajlı olmalı, günlük olarak değiştirilmeli. Bornoz, havlugibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.



- Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bölümleri, Kovid-19 kapsamındaki 'Restoran, Lokanta, Kafe ve Yeme-İçme İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemler'e uymalı."



Havuzların genel temizliğinin, her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılması gereğine işaret edilen rehberde, toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılması gerektiği vurgulandı.



Rehberde, havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulması gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı.



- Temizlik sonrasında personel, maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.



- Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine, banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.



- Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonratemizlenmeli."