Sitelerdeki yüzme havuzları açılacak mı, alınacak tedbirler nedir? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

"Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmamalı"



Site sakinlerinin, havuz alanına ilk girişte görevli tarafından günlük ateş ölçümlerinin yapılması, sosyal mesafeye dikkat (en az 1,5 metre) konusunda uyarılması gerektiği aktarılan rehberde, el hijyenin önemine dikkat çekildi.



Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi ve kullanmasının teşvik edilmesinin önemi vurgulanan rehberde, diğer tedbirlerden bazıları şu şekilde yer aldı:



"- Havlular kişiye özel olmalı. Havlu, bornoz, peştamal gibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.



- Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve burna dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.



- Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş almalı ve el, ayak dezenfeksiyonu yapmalı.



- Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmamalı.



- Kovid-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmamalı.



- Kovid-19 ishal belirtileriyle de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu alanlara alınmamalı. Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından, bu alanlar, ebeveyn gözetiminde kullanılmalı."



- "Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlanmalı"



Havuzlarda genel önlemler doğrultusunda da Kovid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablonun görünür yerlere yerleştirilmesi gerektiği belirtilen rehberde, "Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı. Girişte ve belirli noktalarda el yıkama lavaboları oluşturulmalı ya da alanların girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu olması sağlanmalı. Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalı." bilgisine yer verildi.