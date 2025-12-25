×
Site inşaatının temel kazısında büyük keşif! Çalışma durduruldu, ekipler inceleme yaptı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 13:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser mezar kalıntıları bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede tarihi eser mezar parçaları ve insan kemikleri bulundu. Eserlerden numune alınıp Bursa'ya götürüldü.