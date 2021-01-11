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HaberlerGündem HaberleriŞişli'de 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Oğlu fenalık geçirdi
GeriGündem Şişli'de 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Oğlu fenalık geçirdi
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Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İstanbul,(DHA)-
Haber Giriş: 11 Ocak 2021 - 14:42 | 

Şişli'de 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Oğlu fenalık geçirdi

İstanbul Şişli'de 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. Sokuluoğlu hayatını kaybederken, cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi. Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlattı.

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