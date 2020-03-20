Sırt ve boyun ağrıları için evde yapılacak hareketler
Birçoğumuzun işi masa başında ve uzun saatler bilgisayar karşısında geçiyor ya da çağımızın en büyük hastalığı cep telefonu karşısında başımız öne doğru eğik biçimde saatlerce kalıyoruz. Çoğu zaman bunun farkında bile değiliz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Günün sonunda ya da sabah uyandığınızda sırt ve boyun ağrılarınızı şiddetli bir şekilde hissederiz. İşte bu sırt ağrılarını çekmemek ve güçlü sırt kasları için daha dik bir duruş ve düzgün bir postür için; thera band ile evde yapabileceğiniz çok basit ama etkili 4 sırt egzersizi var. Bireysel Fitness ve Pilates Eğitmeni Batural Beşer egzersizler hakkında bilgi verdi.
2
1- Sırtınız mümkün olduğunca dik olacak şekilde yere oturun ve ayağınızın altından thera bandı geçirin. Kollarınızı yana açarak thera band gergin olacak şekilde tutun ve dirseklerinizi hiç kırmadan kollarınızı geriye doğru çekin. (3 set 12-15 tekrar yapabilirsiniz.)
3
4
2- Sırtınız mümkün olduğunca dik olacak şekilde yere oturun ve ayağınızın altından thera bandı geçirin. Kollarınızı dirsekten kırarak 90 derecelik açı olacak şekilde thera bandı yanlara doğru açın ve dirseklerinizin açısı 90 derecelik açı bozulmayacak şekilde geriye doğru çekin. (3 set 12-15 tekrar yapabilirsiniz.)
5
6
3- Sırtınız mümkün olduğunca dik olacak şekilde yere oturun ve ayağınızın altından thera bandı geçirin. Kollarınızı düz pozisyonda thera bandı tutun ve kollarınızın pozisyonunu hiç bozmadan aynı şekilde yukarıya doğru kaldırın. (3 set 12-15 tekrar yapabilirsiniz.)
7
8
9
4- Sırtınız mümkün olduğunca dik olacak şekilde yere oturun ve ayağınızın altından thera bandı geçirin. Thera bandı tutarak kollarınızı ayaklarınıza doğru uzatın ve dirseklerinizi kırıp vücudunuza yakın şekilde hiç yanlara doğru açmadan geriye doğru çekin. (3 set 12-15 tekrar yapabilirsiniz.)