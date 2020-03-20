Sırt ve boyun ağrıları için evde yapılacak hareketler

Günün sonunda ya da sabah uyandığınızda sırt ve boyun ağrılarınızı şiddetli bir şekilde hissederiz. İşte bu sırt ağrılarını çekmemek ve güçlü sırt kasları için daha dik bir duruş ve düzgün bir postür için; thera band ile evde yapabileceğiniz çok basit ama etkili 4 sırt egzersizi var. Bireysel Fitness ve Pilates Eğitmeni Batural Beşer egzersizler hakkında bilgi verdi.