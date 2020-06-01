Sırrını dört yıl saklamış: Kimsenin ruhu bile duymadı

SAHTE İSİM KULLANMIŞ Bu iddialara göre Prens Harry'nin takma bir isimle açtığı bir Facebook sayfası var. Bu ayrıntının bu kadar gürültü koparmasının nedeni ise İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinin sosyal medya kullanmasının yasak olması ve Harry'nin bu sahte bir isimle yapması.