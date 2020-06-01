Sırrını dört yıl saklamış: Kimsenin ruhu bile duymadı
Eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ve ABD magazin basınında yer alan haberlere göre Prens Harry'nin dört yıldır sakladığı sırrı ortaya çıktı.
Splash News
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SAHTE İSİM KULLANMIŞ
Bu iddialara göre Prens Harry'nin takma bir isimle açtığı bir Facebook sayfası var. Bu ayrıntının bu kadar gürültü koparmasının nedeni ise İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinin sosyal medya kullanmasının yasak olması ve Harry'nin bu sahte bir isimle yapması.
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400 KİŞİLİK ARKADAŞ LİSTESİ
Prens'in 400 kişilik arkadaş listesinde uzun süre birlikte olduğu eski sevgilisi Chelsy Davy de yer alıyordu.
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O İSMİ HERKES BİLMİYORDU
Mensup olduğu İngiliz kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu kurallara göre Prens Harry, kendi adıyla bir sosyal medya hesabı açamıyor. Ama basına yansıyan haberlere göre Prens, bu sayfayı Spike Wells takma adıyla açtı. "Spike", Prens Harry'nin geçmişte kullandığı ve yakın arkadaşları tarafından bilinen lakaplarından biri.
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DÖRT YIL KULLANDI
Prens Harry'nin bu sayfayı 2008 ile 2012 yılları arasında kullandığı ileri sürüldü. Hesabın, Prens Harry'nin eski sevgilisi Davy ile birlikte Bostwana'yı ziyaret ettiği sırada çok yoğun biçimde kullanıldığı da belirtildi. Ancak Prens Harry'nin bu Facebook hesabını dört yıl kullandıktan sonra sildiği de ortaya çıktı.
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KİŞİSEL HESAP KULLANMALARI YASAK
Kurallar gereği İngiliz kraliyet ailesi üyeleri bireysel sosyal medya hesabı kullanamıyor. Ailenin üst düzey üyelerinin resmi hesapları var ve sadece katıldıkları etkinlikler bu hesaplardan paylaşılıyor.
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SADECE KUZENİNE SERBEST
Ailenin önde gelen üyeleri arasında sosyal medya kullanmasına izin verilen kişi ise Prenses Eugenie. Prens Harry ile Prens William'ın kuzeni olan Eugenie'nin kendi adına ve doğrulanmış bir Instagram hesabı bulunuyor.
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KENDİ PARASINI KAZANIYOR
Prenses'in bu sosyal medya özgürlüğünün nedeni ise resmi görevlere katılma zorunluluğu olmaması. Her ne kadar prenses unvanı taşısa da Prense Eugenie, bir sanat galerisinde çalışıyor ve kendi parasını kazanıyor.
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MEGHAN TÜM HESAPLARINI KAPATTI
Meghan Markle, aileye gelin gitmeden önde kendi adına bir Instagrak hesabı ve bloğu vardı. Fakat Harry ile nişanlanmadan önce her ikisi de kapattı.
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SADECE RESMİ HESAPLAR
Meghan Markle, Prens Harry, Kate Middleton, Prens William ile babaları Prens Charles ve Kraliçe 2. Elizabeth'in ise kendilerine ait resmi Instagram hesapları bulunuyor. Bu hesaplardan da özel paylaşımlar yapılmıyor, sadece resmi etkinliklerle ilgili bilgiler ve fotoğraflar paylaşılıyor.
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EVLENMELERİ BEKLENİRKEN AYRILDILAR
Prens Harry, evlenmeden önceki en uzun ilişkisini Cressida Bonas ile yaşadı. İkilinin evlenmesi beklenirken yollarını ayırdılar.