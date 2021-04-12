Şırnak ve Hakkari'de ilk sahur saat kaçta? Şırnak ve Hakkari sahur ve iftar saatleri
Ramazan ayını Şırnak ve Hakkari'de karşılayacak olan vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Vatandaşlar, internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşabilecek. Peki, Şırnak ve Hakkari'de ilk sahur saat kaçta? İşte Şırnak ve Hakkari sahur ve iftar saatleri...
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2021 İmsakiyesi içerisinde Şırnak ve Hakkari'nin iftar ve sahur vakitlerine de yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı her il için imsak ve iftar saatlerini duyurdu. Yayınlanan imsakiye takvimine göre, sahuru en erken Iğdır'da bulunan vatandaşlar yapacak. On bir ayın sultanı olan ramazan ayı boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek. Şırnak ve Hakkari'de ilk sahur saat kaçta? Şırnak ve Hakkari sahur ve iftar saatleri...
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HAKKARİ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
2021 imsakiyesine göre, Hakkari'de ilk sahur 04.01'de, ilk iftar ise 18.45'te yapılacak.
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ŞIRNAK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
2021 imsakiyesine göre, Şırnak'da ilk sahur 04.06'da, ilk iftar ise 18.50'de yapılacak.
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İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.
İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.