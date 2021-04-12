2021 İmsakiyesi içerisinde Şırnak ve Hakkari'nin iftar ve sahur vakitlerine de yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı her il için imsak ve iftar saatlerini duyurdu. Yayınlanan imsakiye takvimine göre, sahuru en erken Iğdır'da bulunan vatandaşlar yapacak. On bir ayın sultanı olan ramazan ayı boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek. Şırnak ve Hakkari'de ilk sahur saat kaçta? Şırnak ve Hakkari sahur ve iftar saatleri...