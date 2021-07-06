Sirius Güneş kavuşumu ne zaman? Sirius nedir? İşte Sirius hakkında bilgiler
Yılda 1 kere gerçekleşen Sirius Güneş kavuşumu, temmuz ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Pek çok uygarlık Sirius Güneş kavuşumunun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul ediyor. Afrika'nın Mali Cumhuriyeti’nde yaşayan Dogon Kabilesi üyeleri varoluşlarını çok ilginç bir şekilde açıklıyor. Onlara göre doğumları ‘Sirius Sistemi’ ile güneş sisteminin evlenmesi sonucu olmuş. Peki, Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta?
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Sirius ve güneş kavuşumunun olduğu gün, astrolojide de bir yıllık kaderin yazıldığı önemli bir gün olarak biliniyor. Sirius Güneş kavuşumunun dünya üzerindeki etkisine inananlar, iyi talih ve güzellikler için dua eder, o gün akıldan geçen tüm düşüncelerin hızla gerçekleşeceğini düşünürler.
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Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşiyor. 6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşti ancak Sirius Güneş kavuşumu 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.
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SİRİUS YILDIZI NEDİR?
Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Türkçe’de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius 1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus’a oranla iki kat daha parlaktır. Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında, tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır.
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Sirius, aynı zamanda, yer aldığı takımyıldızdaki ön plana çıkmasından dolayı, geleneklerde köpek-yıldız olarak da adlandırılır.Bu yıldız pek çok mitolojik ve folklorik öykülere Güneş’ten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Sirius’un helyak doğuşu antik Mısır’da Nil Nehri’nin taşmalarını, antik Yunan’da “köpek günleri”nin (kavurucu sıcak günler) başlangıcını işaret ediyordu. Polinezyalılar için ise yıldız kışın habercisi ve Pasifik Okyanusu'nda navigasyonları için bir referans kaynağıydı.