Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, Kuran’da geçiyor mu? Sirius Güneş kavuşumu 2023 saati ve tarihi!

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten başka adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak kabul ediliyor. Sirius (Şi'ra) yıldızının Kuran'da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Canis Major Takımyıldızı'ndadır. Dünyaya 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.
Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler vardır ve Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, Sirius yıldızının Rabbi'nin de Allah olduğu belirtilmektedir. 53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir: "ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur." Sirius, Türk kültüründe ise Akyıldız yani Anakurt 'Asena' olarak yer alır.