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Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, Kuran’da geçiyor mu? Sirius Güneş kavuşumu 2023 saati ve tarihi!

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#Sirius Güneş Kavuşumu#Sirius Güneş Kavuşumu 2023#Sirius Kuran'da Geçiyor Mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 15:53

Gündemin en önemli doğa olaylarından birisi olan Sirius Güneş kavuşumu 2023 Temmuz ayında gerçekleşiyor. Astronomi açısından da oldukça nadir olarak görülen Sirius Güneş kavuşumu dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Sirius kütlesi bakımından Güneş'in iki katıdır ve 1,42’lik bir mutlak kadir değerine sahiptir. Peki, Sirius Güneş kavuşumu ne zaman? Sirius Güneş kavuşumu Kuran’da geçiyor mu?

1/4Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, Kuran’da geçiyor mu Sirius Güneş kavuşumu 2023 saati ve tarihi

Sirius Güneş kavuşumu oldukça dikkat çeken gökyüzü olaylarından birisidir. Temmuz ayı itibarıyla oldukça popüler olan gündeme gelen Sirius Güneş kavuşumu etkileri, ritüelleri ve detayları da araştırılmaya başlandı. Sirius yıldızı pek çok mitolojik ve folklorik öykülere Güneş’ten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Peki, Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, Kuran’da geçiyor mu? İşte Sirius Güneş kavuşumu tarihi 2023!

2/4SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ancak en önemli günün 6 Temmuz olduğu biliniyor.

Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır. Sirius bu parlak görünümünü aslında aydınlatma gücünün yanı sıra Güneş Sistemi'ne yakınlığına borçludur.

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3/4Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, Kuran’da geçiyor mu Sirius Güneş kavuşumu 2023 saati ve tarihi

Sirius kütlesi bakımından Güneş'in iki katıdır ve 1,42’lik bir mutlak kadir değerine sahiptir. Aydınlatma gücü Güneş'in 25 katı olmakla birlikte, Canopus veya Rigel gibi diğer parlak yıldızlarınkine oranla düşük kalır. Sirius sisteminin yaşı 200-300 milyon yıldır.

4/4SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU KURAN’DA GEÇİYOR MU

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten başka adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak kabul ediliyor. Sirius (Şi'ra) yıldızının Kuran'da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Canis Major Takımyıldızı'ndadır. Dünyaya 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler vardır ve Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, Sirius yıldızının Rabbi'nin de Allah olduğu belirtilmektedir. 53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir: "ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur." Sirius, Türk kültüründe ise Akyıldız yani Anakurt 'Asena' olarak yer alır.

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#Sirius Güneş Kavuşumu#Sirius Güneş Kavuşumu 2023#Sirius Kuran'da Geçiyor Mu

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