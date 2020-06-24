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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 10:42,

Sırım gibi delikanlıydı: Hey gidi zaman!

Herkes geçip giden zamandan nasibini bir şekilde alıyor. Kiminin kırışıklıkları artıyor, kiminin kiloları. Üstelik geçip giden zaman, elinde her tür imkanı olan ünlüleri de etkiliyor. İşte bir döneme damga vuran ünlü dizinin oyuncusu da bunun örneklerinden biri.

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1SİYAHLARA BÜRÜNDÜ
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SİYAHLARA BÜRÜNDÜ

Yayınlandığı dönemde efsane haline gelen Friends adlı dizide Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, Malibu'da aracından inip evine girerken objektiflere takıldı.
Backgrid USA

2GÜNLÜK RAHAT GİYİM
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GÜNLÜK RAHAT GİYİM

Siyah bir eşofman altı ve aynı renk tişört giyen 50 yaşındaki oyuncu, görüntüsünü yine siyah bir beyzbol şapkasıyla tamamlamıştı.

3EŞOFMANIN AZİZLİĞİ
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EŞOFMANIN AZİZLİĞİ

Aracından inerken de giydiği bol eşofman altının azizliğine uğradı Perry. Bu şekilde özellikle son zamanlarda aldığı kiloları da bir anda gözler önüne serildi.  Görüntülendiğini fark etmeyen Matthew Perry evine girdi.

4FRIENDS DİZİSİYLE HAFIZALARA YERLEŞTİ
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FRIENDS DİZİSİYLE HAFIZALARA YERLEŞTİ

Matthew Perry'nin kariyerinin doruğuna yerleştiği Friends dizisi 1994 ile 2004 yılları arasında ekrana geldi. O döneme damgasını vuran dizi dünyanın her yerinde kendine hayran kitlesi edindi.

5KARİYERİNDE BİR YÜKSELİŞ NOKTASI
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KARİYERİNDE BİR YÜKSELİŞ NOKTASI

1969 doğumlu olan Matthew Perry, Friends dizisi için kamera karşısına geçmeye başladığında 25 yaşındaydı. O dönemde de fiziksel anlamda da bugünkünden farklı görünüyordu.

6DİZİ BAŞLADIĞINDA GENÇLİĞİNİN BAHARINDAYDI
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DİZİ BAŞLADIĞINDA GENÇLİĞİNİN BAHARINDAYDI

1969 doğumlu olan Matthew Perry, Friends dizisi için kamera karşısına geçmeye başladığında 25 yaşındaydı. O dönemde de fiziksel anlamda da bugünkünden farklı görünüyordu.

7BİRKAÇ YIL ÖNCE FORMDAYDI
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BİRKAÇ YIL ÖNCE FORMDAYDI

Perry birkaç yıl önce daha formda görünüyordu. Bu arada Friends dizisinin özel bir bölümünün yine aynı kadroyla yeniden çekildiğini hatırlatalım. Bu özel bölüm, şimdi seyirciyle buluşmayı bekliyor.

8ÖZEL BÖLÜM
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ÖZEL BÖLÜM

Friends, 1994 ile 2004 yılları arasında yayınlandı. Sadece ABD'de değil dünyanın birçok yerinde kendine özgü bir seyirci kitlesi edindi.

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