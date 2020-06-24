Magazin Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 10:42 , 24 Haziran 2020 - 10:42

Sırım gibi delikanlıydı: Hey gidi zaman!

Herkes geçip giden zamandan nasibini bir şekilde alıyor. Kiminin kırışıklıkları artıyor, kiminin kiloları. Üstelik geçip giden zaman, elinde her tür imkanı olan ünlüleri de etkiliyor. İşte bir döneme damga vuran ünlü dizinin oyuncusu da bunun örneklerinden biri.