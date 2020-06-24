Sırım gibi delikanlıydı: Hey gidi zaman!

Herkes geçip giden zamandan nasibini bir şekilde alıyor. Kiminin kırışıklıkları artıyor, kiminin kiloları. Üstelik geçip giden zaman, elinde her tür imkanı olan ünlüleri de etkiliyor. İşte bir döneme damga vuran ünlü dizinin oyuncusu da bunun örneklerinden biri.
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1
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SİYAHLARA BÜRÜNDÜ
Yayınlandığı dönemde efsane haline gelen Friends adlı dizide Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, Malibu'da aracından inip evine girerken objektiflere takıldı. Backgrid USA
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GÜNLÜK RAHAT GİYİM
Siyah bir eşofman altı ve aynı renk tişört giyen 50 yaşındaki oyuncu, görüntüsünü yine siyah bir beyzbol şapkasıyla tamamlamıştı.
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EŞOFMANIN AZİZLİĞİ
Aracından inerken de giydiği bol eşofman altının azizliğine uğradı Perry. Bu şekilde özellikle son zamanlarda aldığı kiloları da bir anda gözler önüne serildi. Görüntülendiğini fark etmeyen Matthew Perry evine girdi.
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FRIENDS DİZİSİYLE HAFIZALARA YERLEŞTİ
Matthew Perry'nin kariyerinin doruğuna yerleştiği Friends dizisi 1994 ile 2004 yılları arasında ekrana geldi. O döneme damgasını vuran dizi dünyanın her yerinde kendine hayran kitlesi edindi.
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KARİYERİNDE BİR YÜKSELİŞ NOKTASI
1969 doğumlu olan Matthew Perry, Friends dizisi için kamera karşısına geçmeye başladığında 25 yaşındaydı. O dönemde de fiziksel anlamda da bugünkünden farklı görünüyordu.
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DİZİ BAŞLADIĞINDA GENÇLİĞİNİN BAHARINDAYDI
1969 doğumlu olan Matthew Perry, Friends dizisi için kamera karşısına geçmeye başladığında 25 yaşındaydı. O dönemde de fiziksel anlamda da bugünkünden farklı görünüyordu.
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BİRKAÇ YIL ÖNCE FORMDAYDI
Perry birkaç yıl önce daha formda görünüyordu. Bu arada Friends dizisinin özel bir bölümünün yine aynı kadroyla yeniden çekildiğini hatırlatalım. Bu özel bölüm, şimdi seyirciyle buluşmayı bekliyor.
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ÖZEL BÖLÜM
Friends, 1994 ile 2004 yılları arasında yayınlandı. Sadece ABD'de değil dünyanın birçok yerinde kendine özgü bir seyirci kitlesi edindi.