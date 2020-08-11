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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 14:04,

Sırf bikini masrafı 19 bin TL

Dünyanın en çok kazanan futbol yıldızlarından biri ailesiyle birlikte Barbados'taki yazlık evinde tatil yapıyor.

Backgrid UK

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1PLAJ ŞIKLIĞI
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PLAJ ŞIKLIĞI

Dört çocuğu ve eşiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran aile, bütün bir günü plajda geçiriyor. Aralarında en çok dikkat çeken kişi ise futbolcunun eşi. Çünkü dört çocuk annesi genç kadının sırf bikini, tunik ve pareo masrafı küçük bir servet değerinde.

2SERVET DEĞERİNDE
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SERVET DEĞERİNDE

İngiliz futbolcu Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney, yaz tatilindeki plaj görünümü için kelimenin tam anlamıyla bir servet harcadı. 

3RENK RENK BİKİNİ VE MAYOLAR
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RENK RENK BİKİNİ VE MAYOLAR

34 yaşındaki dört çocuk annesi Coleen Rooney, plajda giydiği bikini, mayo ve pareolarla bütün bakışları üzerinde topluyor.

4ÜNLÜ MARKALARIN TASARIMI
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ÜNLÜ MARKALARIN TASARIMI

Kelimenin tam anlamıyla bir şıklık gösterisi sergileyen Rooney'nin plaj kıyafetleri ise ünlü tasarımcıların imzasını taşıyor.

52 BİN STERLİN DEĞERİNDE
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2 BİN STERLİN DEĞERİNDE

Bikini, mayo ve onları tamamlayan pareo gibi parçaların toplam değeri de 2 bin sterlin yani 19 bin TL civarında.

6KENDİ DE TASARIM YAPIYOR
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KENDİ DE TASARIM YAPIYOR

Bu arada yeri gelmişken, Coleen Rooney'in kendine ait bir mayo ve bikini koleksiyonu da bulunuyor. Fakat genç kadın buna rağmen, sadece kendi tasarımı olan bikinileri değil ünlü firmaların koleksiyonlarına ait parçaları da giyiyor.Coleen Rooney'in bütün plaj kıyafetleri ise son derece iddialı.

7LÜKS YAZLIK EV
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LÜKS YAZLIK EV

Wayne ve Coleen Rooney, tatillerini ise Barsbados'ta bulunan yine milyonlarca sterlin değerinde yazlık evlerinde yapıyor.

8BABASI DUVAR USTASIYDI
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BABASI DUVAR USTASIYDI

Coleen Rooney, ya da evlenmeden önceki adıyla Coleen McLoughlin, İngiltere'nin Liverpool kentinde bir duvar ustasının kızı olarak dünyaya geldi. Babasının aynı zamanda bir boks kulübü de vardı.

9SANAT EĞİTİMİ GÖRDÜ
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SANAT EĞİTİMİ GÖRDÜ

Ailesinin dört çocuğunun en büyüğü olan Coleen Rooney, gençlik yıllarında performans sanatları alanında eğitim aldı. Annesi de onun eğitim gördüğü St John Bosco Arts College'de yarı zamanlı temizlik görevlisi olarak çalışıyordu.

10İLK GENÇLİKTE TANIŞTILAR
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İLK GENÇLİKTE TANIŞTILAR

Şu anda evli olduğu Wayne Rooney ile henüz 12 yaşındayken tanıştı. İkili, 16 yaşında romantik bir ilişki yaşamaya başladı. 2008 yılında ise evlendiler. Şimdi dört çocuklu mutlu bir evlilikleri var. Rooney çiftinin düğün töreninin görüntüleri 2. 5 milyon sterlin karşılığında OK! dergisi satın aldı.

11YOKSULLUK GÜNLERİ GERİDE KALDI
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YOKSULLUK GÜNLERİ GERİDE KALDI

Yoksulluk günlerini kısa sürede geride bırakan Rooney, çiftinin İngiltere'deki lüks ve gösterişli hayatları da çok konuşuluyor.

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