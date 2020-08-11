Sırf bikini masrafı 19 bin TL

KENDİ DE TASARIM YAPIYOR Bu arada yeri gelmişken, Coleen Rooney'in kendine ait bir mayo ve bikini koleksiyonu da bulunuyor. Fakat genç kadın buna rağmen, sadece kendi tasarımı olan bikinileri değil ünlü firmaların koleksiyonlarına ait parçaları da giyiyor.Coleen Rooney'in bütün plaj kıyafetleri ise son derece iddialı.