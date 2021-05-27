Sır ölümdeki gizem çözüldü... Bilim insanları 'aşı ölümleri'nin nedenini açıkladı
İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Kovid-19 aşısı AstraZeneca son günlerde ölüm haberleri ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki İngiliz model bu aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetmişti. Bilim insanları aşı ve ölümler arasındaki bağlantıya ışık tutacak yeni bir açıklama yaptı.
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti.
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İngiliz basınında geniş yer bulan haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirmişti.
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Belçika'da ise adı açıklanmayan 41 yaşındaki bir hastanın aşı sonrası ölümü sonrası Johnson & Johnson aşısının kullanımı askıya alınmıştı.
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Bu haberler sonrası beklenen açıklama Alman bilim insanlarından geldi.
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Bilim insanları aşı ve ölümler arasındaki bağlantıya ışık tutacak yeni bir açıklama yaptı.
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Alman bilim insanları bazı koronavirüs aşılarının neden bazı hastaların ölümünde rol oynayan kan pıhtılarına neden olduğunu ve bunun nasıl düzeltileceğini keşfettiklerini açıkladı.
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Helmholtz'deki Frankfurt Goethe Üniversitesi ve Ulm Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sorunun adenovirüs vektöründe yattığını belirtti.
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Aynı açıklamada söz konusu Kovid aşılarındaki maddenin vücuda girebilmesi için kullanılan bu soğuk virüsün kan pıhtısının ana nedeni olduğu iddiasına yer verildi.
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SON KURBAN 39 YAŞINDAKİ MODEL OLMUŞTU
İngiliz model Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs'ta olmuş ve yaptığı paylaşımda 'Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı' ifadelerine yer vermişti.
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Dubois, bu paylaşımdan bir hafta sonra solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmaya başladı.
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İngiliz model o dönem yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; 'Ailem beni test için hastaneye götürdü. Testim negatif çıktı. Muhtemelen, geçen hafta yaptırdığım Kovid-19 aşısının yan etkilerini yaşıyorum'
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Hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra durumu kötüleşen Dubois, 19 Mayıs'ta komaya girdi ve hayatını kaybetti.
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İngiliz modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.
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Son olarak Avustralya'da AstraZeneca aşısı yaptıran 18 yaşındaki Ellie Peacock adlı hemşirenin kanında pıhtılaşma meydana gelmişti.
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18 yaşındaki Ellie Peacock, yoğun bir tedavi sürecine alınmıştı.
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AVRUPA'DA 142 ÖLÜM İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ
AstraZeneca aşısı, Birleşik Krallık'ta 33 milyon atıştan 309 pıhtılaşma vakası ve 56 ölümle ve 16 milyondan da kıta Avrupası'nda en az 142 ölümle ilişkilendirilmişti.