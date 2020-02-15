'Sır bebek' dünyaya geldi

Ayda Field, Instagram sayfasında yer verdiği bu fotoğrafı "Farkı bulun... Bu Sevgililer Günü'nde sevgiyi en müthiş biçimiyle kutluyoruz. Beau Benedick Enthowen Wililams... Coco ile birlikte biyolojik olarak bizim ama inanılmaz bir taşıyıcı anne aracalığıyla dünyaya geldi" mesajıyla birlikte paylaştı. Ayda Field, böyleve bir aile olar tamamlandıklarını da belirtti. Field, ayrıca bu duyurunun Robbie Williams'ın 46'ıncı doğum gününden bir gün sonra yapmanın da çok özel bir durum olduğunu belirtti.