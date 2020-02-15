'Sır bebek' dünyaya geldi

Ünlü şarkıcı ve Türk asıllı eşi dördüncü bebeklerine de kavuştu. Çiftin, ABD basını tarafından "sır bebek" olarak tanımlanan dördüncü çocuğu taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ünlü şarkıcı Robbie Williams ile Türk bir babadan dünyaya gelen eşi Ayda Field, dördüncü bebeklerine de kavuştu. 40 yaşındaki Field, yeni bebeğin dünyaya gelişini Instagram sayfasında paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Bebeğin, çiftin tıpkı bir önceki çocuğu gibi taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği belirtildi.
2
Ayda Field, Instagram sayfasında yer verdiği bu fotoğrafı "Farkı bulun... Bu Sevgililer Günü'nde sevgiyi en müthiş biçimiyle kutluyoruz. Beau Benedick Enthowen Wililams... Coco ile birlikte biyolojik olarak bizim ama inanılmaz bir taşıyıcı anne aracalığıyla dünyaya geldi" mesajıyla birlikte paylaştı. Ayda Field, böyleve bir aile olar tamamlandıklarını da belirtti. Field, ayrıca bu duyurunun Robbie Williams'ın 46'ıncı doğum gününden bir gün sonra yapmanın da çok özel bir durum olduğunu belirtti.
3
Robbie Wililams ile Ayda Field, 2006 yılından bu yana birlikte. Çift, 2011 yılında evlendi. İlk iki çocukları 7 yaşındaki Theodora Rose ve 5 yaşındaki Charlton Valentine doğal yollarla dünyaya geldi. Üçüncü çocukları 1 yaşındaki Colette Josephine de taşıyıcı anne yöntemiyle doğdu.