HABERLERGündem Haberleri

Sipariş patlaması: Bu kentte her 1 Ocak'ta aynısı yaşanıyor | Yılın diğer günlerini geride bırakıyor

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Yıl#Van#Nüfus Kayıtları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 12:24

Van’da nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olarak görünen vatandaşların sayısının fazla olması, yeni yılın ilk gününde kent genelindeki pastanelerde yoğunluğa yol açtı.