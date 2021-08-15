Tayfur KARA- Mustafa İNAN- Barış BUDANOĞLU/ SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 - 12:57 |
Sinop'taki felaket anlarını anlattı:
Sinop’un Ayancık ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği, altyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Babaçay'da bulunan kereste deposundaki tomrukların sel sularıyla sürüklenip, dereyi tıkamasının afete neden öne sürüldü. Sel sularının 5 katlı evini yıktığını belirten Turan Akın, "Adeta kurşun gibi üzerimize yağdı. Yukarıdaki binaları söktü aldı. Arabaya binip yukarı köye çıktık. Evimin yıkılışını izledim" dedi.